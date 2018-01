En casi todas las colonias se pueden conseguir drogas

Infoecos/Colima

La dinámica de los centros de atención para rehabilitación en adicciones tiene mejoría y ofrecer un tratamiento multifactorial, pero además se requiere que la sociedad reciba mejor información sobre las causas y condiciones que favorecen el aumento en el número de consumidores.

Al hablar sobre este tema, el psicólogo Fernando Quiles, del Centro de Rehabilitación Integral Social y de Terapia Ocupacional (CRISTO), A.C., reconoció que el problema de las adicciones en Colima es cada vez más grave, y afirmó que a pesar de ello, no ha habido suficiente información dirigida hacia la sociedad.

Mencionó que uno de los factores más importantes en el aumento de las adicciones es la denominada “influencia de pares”, ya que hace 20 años se hablaba en ciertos círculos, de la existencia de dos o tres colonias en la ciudad donde se sabía que vendían drogas y “actualmente en el 90 % de la zona urbana debe haber un lugar donde se pueden adquirir”, reconoció.

Por eso calculó que cuando las personas en tratamiento contra las adicciones salen de su rehabilitación, quizá hayan cambiado por dentro, pero al regresar a su ambiente cotidiano, se encuentran de nuevo con los amigos que consumen y acceden otra vez a los lugares donde pueden adquirirlas.

“Entonces se tiene que luchar en contra de eso y prepararlos para enfrentar esta situación e incluso recomendarles que se muden de lugar de residencia para que puedan facilitar su recuperación de las adicciones”, recomendó.

Fernando Quiles señaló que no se entiende exactamente cuál es la naturaleza de la enfermedad; “ya se tiene muy claro que el cerebro de quienes consumen drogas se afecta en una parte de la corteza prefrontal que físicamente le impide tomar decisiones de voluntad”, mencionó.

Por eso cuando aseguró que si un adicto está consumiendo no puede cambiar y se suele pensar que no lo hace porque no quiere o no tiene “fuerza de voluntad” para dejarlas, por eso es necesario comprender el problema y las posibles soluciones.

El especialista detalló que el programa para el tratamiento para las adicciones dura entre 17 y 23 semanas, situación que varía en función del interés del usuario, su aplicación al programa, las afectaciones de salud que presente, el tipo de sustancia que haya consumido y el tiempo de su problemática de adicciones.

Reconoció que hay personas que una vez cubierto el programa deciden permanecer en el Centro por más tiempo, para desarrollar y fortalecer aún más las habilidades que necesitan y son conscientes de tener pendientes en otras áreas.

Ratificó que la idea fundamental de este tratamiento es que el propio usuario se vea a sí mismo y sea autónomo para decidir los pasos a seguir al salir de la clínica, especialmente cuando el 80 % de los que ingresan para su rehabilitación son renuentes a recibir el tratamiento.

“Lo importante es que cuando bajan en ellos los efectos de las drogas, ellos mismos empiezan a ver algunas ventajas en sentirse mejor y entonces se apegan más al tratamiento, lo que permite que, en general, a las ocho semanas todos tengan el objetivo de concluir el tratamiento completo”, resaltó.

El especialista reconoció que en este proceso se requiere en gran medida del apoyo de la familia y la información que se le proporciona para dejar atrás la idea “clásica” de que se deben limitar a “abandonar” al usuario del tratamiento y regresar por él al término de su rehabilitación.

