Gaby Benavides piensa en la reelección

“La gente de Manzanillo tiene la última palabra”, señala

Infoecos/Manzanillo

Antes de cerrar el año, la alcaldesa Gabriela Benavides Cobos habló sobre su futuro político y su posible reelección si la gente de Manzanillo la apoya y su partido la respalda. Le formulamos las siguientes preguntas:

¿Qué nos puede decir sobre su futuro político?

“Todavía es algo que no hemos decidido, estamos en espera de las convocatorias o de los requerimientos que nos hagan, pero ahorita el enfoque es trabajar y eso es lo que seguiremos haciendo”.

¿Le gustaría ser candidata?

“Bueno, más que lo que quiera Gaby Benavides, lo que hay que preguntar es si la gente está de acuerdo con el trabajo que hemos realizado y si considera que tenemos alguna razón para poder seguir sirviendo. A mí me encanta servir, me encanta mi trabajo, estoy preparada para participar si soy requerida y también para no hacerlo si no es así. La gente es la que tiene la última palabra, y la que te impulsa a seguir o no, yo creo que en enero habrá encuestas, podremos definir cómo estamos en el ánimo de la gente, y que ellos nos digan si quieren seguir viendo a Gaby Benavides en una boleta, si la quieren ver sirviendo y si de plano nos dicen ya no, yo no tengo ningún problema para aceptarlo”.

¿Le gustaría reelegirse?

“Es algo de lo que hemos pensado, no me parece una mala idea, pero insisto, será la gente quien valore y nos diga si nos ha calificado correctamente o si siente que hemos quedado a deber.

“Estamos trabajando en la medida de nuestras capacidades, pero sobre todo con mucha pasión, con mucho cariño por Manzanillo; tenemos importantes retos. Vamos a iniciar pronto con el mantenimiento y reparación de las vialidades del centro de la ciudad, pero también nos vamos a enfocar mucho en dar un sistema de riego en los camellones para reforestarlos, que luzcan esplendorosos para la gente, prueba de ello es lo que hicimos en Las Brisas, en avenida Elías Zamora Verduzco, y así quisiéramos que estuvieran todos los camellones.

“Sí reafirmar nuestro compromiso de que vamos a seguir trabajando con la misma pasión, con el mismo gusto y siempre con el favor de la gente, como lo hicimos desde el primer día que asumimos la Presidencia, y motivada siempre por un año nuevo que es un año que te puede dar muchas oportunidades y muchos retos, y esperamos contar con la confianza para seguir trabajando por Manzanillo”.

Comentarios