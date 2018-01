Remesas de migrantes superarían los 280 mdd

Infoecos/Colima

De acuerdo con el director de la Oficina de Atención al Migrante, Santos García Santiago, aunque podrían regresar a casa menos migrantes colimenses por las nuevas disposiciones migratorias en Estados Unidos, se podría alcanzar una cifra récord de remesas.

“Es cierto que los migrantes no estarán aquí en estas fechas e incluso durante los festejos patronales en sus diferentes comunidades, pero los paisanos tratan de regresar y al no poder hacerlo, eso no disminuye su compromiso con sus familias en Colima, pues mantienen vigentes los envíos semanales de remesas”, recalcó.

Señaló que en el 2016 se superó la cifra histórica de remesas en 10 años al alcanzar los 219 millones de dólares, y estimó que para este año podría reportarse una cifra superior, porque en promedio cada trimestre habían remitido casi 70 millones dólares y se acumularon más de 211 millones de dólares al mes de septiembre.

“Si consideramos además que esta época es la que genera el mayor número de envíos, sin contar con lo que ellos vienen a gastar en Colima cuando visitan a sus familias, eso significa una derrama económica muy importante para la entidad”, resaltó.

En este contexto, mencionó que se podría alcanzar una cifra de remesas superior a los 280 millones de dólares durante el presente año, que benefician a muchas familias colimenses.

El funcionario estatal calculó que en esta ocasión disminuirá el número de migrantes colimenses que regresen a casa durante esta temporada de vacaciones de Navidad y Año Nuevo. ¿

“Esperamos que este año andemos sobre dos mil 500 a tres mil colimenses migrantes, cifra que es pequeña, pero que responde a las circunstancias de la administración de Estados Unidos y las modificaciones a su Ley de Inmigración”, aseguró.

Indicó que muchos de los dreamers (hijos de mexicanos que viven ilegalmente en Estados Unidos) tienen miedo de salir del país y no poder ingresar de nuevo, puesto que están en el “limbo” en espera de que se regularice su situación migratoria y adquieran la residencia en aquella nación.

Santos García puntualizó que cada vez, desde hace algunos años, el regreso de los colimenses que viven y trabajan ilegalmente en Estados Unidos ha disminuido, desde que la Policía de Inmigración recrudeció las medidas contra los ilegales.

