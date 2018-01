Sociedad del conocimiento: C5

“Si quieres conocer el pasado, mira el presente, es su resultado. Si quieres conocer el futuro, mira el presente, es su causa”.

En diciembre del 2017 el Gobernador dio el banderazo para la construcción del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo, mejor conocido como C5. Lo anunciado por el mandatario estará en funciones en octubre de este año, con el que pretenden disminuir los índices en materia de seguridad.

C5, afirma el Gobernador: “Existen pocos en el país”. La diferencia básica con el C4 –puntualizó- tiene que ver con la coordinación, la cual implica que todas las instituciones de seguridad, municipales, estatales y federales se coordinen, desde un mismo sitio donde se trabaja, enfatizó el mandatario.

Acierta al afirmar que en materia de inseguridad no se puede engañar a nadie, mas fue contundente al precisar que se atiende y aplican diversas estrategias para erradicar la violencia, lo cual es creíble, ya que uno de los propósitos de esta nueva institución será la vinculación de instituciones de seguridades municipales, estatales y nacionales.

Con esta nueva estrategia, el gobierno de la entidad podrá ejecutar a la mayor brevedad las órdenes de detenciones, averiguaciones previas y dar a conocer los respectivos resultados, pero hay que tener en cuenta como bien lo remarcó Nacho Peralta, ésta será a largo tiempo: “no será de la noche a la mañana”, pero labores como éstas demuestran que nuestras autoridades trabajan por combatir los delitos del fuero común principalmente.

CORRUPCIÓN

La corrupción ha carcomido desde hace tiempo no sólo a los políticos, sino lamentablemente está en la sociedad, nos guste o no, difícilmente alguien en la población podría decir que no ha participado, por ese motivo diversas organizaciones internacionales afirmaron durante el 2017, que México ocupaba el primer lugar, consecutivo durante el presente milenio.

Debemos estar conscientes, es un grave problema, no sólo para el país, sino en la entidad, un aumento de la percepción corruptiva internacional conlleva a una pérdida de la inversión extranjera, en eso la administración de Nacho Peralta ha hecho demasiado énfasis, lamentablemente varios funcionarios son señalados como corruptos.

El fenómeno de la corrupción avanza en las familias, en las colonias, escuelas, instituciones, ayuntamientos, oficinas, debemos detenerlo, camina en sus diversas vertientes, desde el tráfico de influencias, obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores; el pasarte un alto, no respetar las señales, etc.

Si no miramos que la corrupción constituye una vulneración de los derechos humanos y de los principios democráticos, del primero porque entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley; de lo segundo, conduce a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen, no podremos detenerla.

Difícil que las autoridades puedan cumplir en erradicar la corrupción. Los ciudadanos sí podemos, por eso no debemos permitir ningún acto que lleve a la corrupción: como el saltarnos en la fila, pedir que otro cubra tu espacio mientras tú vas a hacer otras acciones; solicitar el no pago de alguna infracción; denunciar a cualquier autoridad que no cumpla con sus funciones; mucho menos tolerar la famosa frase: “Robó pero nos ayudó”.

En este 2018 los mexicanos y colimenses tendremos la oportunidad de elegir nuestro futuro, seguir igual o buscar un cambio. Conocemos quiénes han ocupado ya un cargo y piensan repetir. De igual, quiénes buscarán nuevas posiciones. Es momento de dar un sufragio razonado, cuidar que ese día cada quien cumpla con su obligación ciudadana e impedir la coerción del voto.

Ayer fue el primer día del año, deseamos lo mejor desde Ecos de la Costa para cada una de las familias y los lectores. Gracias por permitirme expresar y a ustedes por leer mis ideas. Feliz año, y cada uno de nosotros cambiemos nuestra realidad en este 2018.

