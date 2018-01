Jurgen Damm sufre accidente con pirotecnia

“Me tocó aprender por las malas”, así definió Jürgen Damm el accidente que sufrió el lunes, cuando encendía fuegos pirotécnicos en su casa, y uno de los cohetes explotó cerca de su rostro dejándole quemaduras de primer grado.

El jugador fue llevado de inmediato a un hospital para ser atendido y una vez fuera de peligro, a través de las redes sociales, expresó lo que vivió e invitó a no utilizar este tipo de artefactos.

“Quiero agradecer a Dios porque fue un verdadero milagro que esto no haya pasado a mayores. Ojalá lo que me pasó a mi les sirva a todos ustedes para que aprendamos que la pirotecnia no deja nada bueno en nuestras vidas. Tristemente me tocó aprender por las malas, pero en verdad deseo que esto les sirva de mensaje para que no tengan que pasar por algo así. Gracias a todos los que me han manifestado su apoyo, me han ayudado bastante en estos momentos difíciles”, expresó por medio de un mensaje.

Damm habría sido intervenido de emergencia en un hospital ubicado en el municipio de San Pedro, Nuevo León. Se tiene pronosticado que Damm tardará por lo menos dos semanas para recuperarse, por lo que se perderá los primeros dos compromisos de Tigres en el Clausura 2018.

Debido al hecho, el mediocampista mexicano se perdería el arranque del Torneo Clausura 2018, y sería baja para Tigres por al menos las dos primeras fechas de la competencia, en las que su equipo jugará ante Puebla y Santos.

Comentarios