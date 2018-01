¿Colima necesita reordenar o una nueva Constitución?

Con motivo de las actividades conmemorativas por el Centenario de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, el Gobierno del Estado realizó varios eventos incluyendo el reordenamiento de la Constitución que actualmente tenemos; ¿de qué nos sirve esa reforma o cambio a nuestra Carta Magna local? Por un lado, como lo dijo el Ejecutivo, ahora entenderemos mejor a la Constitución, pero pregunto ¿quién lee nuestra Constitución? ¿Acaso la Constitución en Colima está protegida o qué instituciones la cuidan para que no la violen? Cuando menos en la percepción social, no, se desconoce mucho de su contenido, lo que quiere decir, que por más bonita y ordenada que esté, el cambio solamente es estético; insisto, no son malas las modificaciones de forma que se le hicieron a este documento, pero sería más importante que, para conmemorar su centenario, se hubiese hecho una transformación profunda de su contenido e incluir los ideales del pueblo colimense.

Desde el año 1948, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los sistemas democráticos en el mundo optaron por introducir en su régimen jurídico interno a las constituciones, en estos instrumentos se colocaron todos los derechos de las personas y se establecieron las instituciones y mecanismos para garantizarlos; el Estado mexicano lo hizo de forma, en aquel entonces, pero en general no cumplió con las expectativas de ese gran cambio del siglo pasado, esta transformación dio inicio al nacimiento de la Organización de Naciones Unidas y organismos regionales, entre ellos el sistema de la Organización de Estados Americanos, México pertenece a ambos y se comprometió a contar con instituciones que garantizan a los derechos que tuviera su constitución, en este caso, la Constitución Federal y cada una de los estados.

En pocas palabras, el Estado, representado por sus servidores públicos, no debió de hacer otra cosa más que cumplir con la garantía de los derechos humanos que están en la Constitución, pero, ¿se cumple con esta promesa? No, es letra muerta en muchos de los casos, no quiero decir con esto que no hay avances y que no se respete en absoluto la Constitución, lo que sí sucede es que hay un alto grado de ineficacia en la garantía de los derechos que allí están y eso debería de ser lo más importante para el Estado mexicano y entre ellos, para los gobiernos de los estados de la República; las modificaciones de forma que se le hagan a este documento básico, son bienvenidas, pero mejor sería hacerle cambios sustanciales en donde la sociedad crea en su Constitución, vea en ella los derechos y le tenga confianza, que sepa que lo mejor es conocerla y que si algún día siente que no se le respeta y que lo perjudica, que tenga la certeza de que hay una institución que lo amparará, que lo protegerá. ¿Para qué queremos una Constitución bonita y bien ordenada si yo sé que no se respeta lo que ahí se dice en gran parte? Fíjese usted, en realidad si no hay confianza no se le vería ese orden, ni la belleza estética, si nos sirve para lo que es, ni siquiera interés tendría en saber su contenido, si cada vez que la ocupo, no es confiable; no, lo que hace falta es que se analice que de lo que tiene ya no sirve y cambiarlo, que se le hagan transformaciones de fondo para que haya un interés de la sociedad en conocerla y defenderla, que genere confianza, que motive que el pueblo la quiera, la respete y la use en su vida cotidiana; ojalá que así como se tuvo la voluntad para llevar a cabo un reordenamiento de la misma, que sólo la hace bonita, hubiese una preocupación tanto del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la inclusión de la sociedad, para tener una nueva Constitución con un contenido de acuerdo a las necesidades del pueblo y así quedará bien ordenada y con un buen contenido. Las constituciones más que bonitas, tienen que ser eficaces.

