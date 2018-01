León presenta a Emanuel Cecchini

El argentino Emanuel Cecchini fue presentado oficialmente ante los medios de comunicación como nuevo jugador de León para el Torneo Clausura 2018.

El mediocampista, que portará el número 15 en los dorsales, aseguró que está consciente de la exigencia de la afición al venir de otro Liga.

“Sé que la gente me va a exigir, más al venir de otra Liga y tal vez no me conocen tanto. Yo vengo a conseguir cosas acá”.

Cecchini espera que su debut con el equipo se de lo más pronto posible; además destacó el ambiente entre los jugadores.

“Espero que mi debut sea cuanto antes, quiero estar a disposición del cuerpo técnico. Hoy el grupo me recibió muy bien, noté un gran ambiente entre los compañeros”.

El jugador llega a la institución esmeralda procedente del Málaga de la Liga de España, antes también militó con el Banfield de su país natal.

