Simona vence a Duan enel Abierto de Shenzhen

La rumana Simona Halep, número uno del mundo, remontó para derrotar a la número cuatro, la china Duan Ying-Ying y avanzar a los cuartos de final del Abierto de Shenzhen, 3-6, 6-1, 6-2.

Con la victoria, Halep asegura ser la cabeza de serie para el próximo Abierto de Australia.

“Sabía que estaba jugando duro y golpeando cada pelota, así que sabía que tenía que ser muy fuerte en las piernas”, dijo Halep después del partido.

“Después del primer set, tenía que encontrar el ritmo un poco, para estar más cerca de la línea de fondo y abrir la pista mejor, lo cual hice muy bien. No fue fácil, aunque la puntuación fue 6-1, 6-2 en un partido muy difícil”.

Halep registró 21 ganadores por 13 errores no forzados en el partido, mientras que Duan no pudo seguir el ritmo de su fuerte inicio y terminó el juego con ocho errores no forzados más (27) a ganadores (19) en total.

En los cuartos de final, Halep se enfrentará a otra gran golpeadora en la sensación adolescente Aryna Sabalenka.

