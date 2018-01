Seleccionadas femeniles y varones consiguieron preseas de bronce en la Olimpiada Nacional

Infoecos/Colima

Los equipos colimotes Sub 15 femenil y la Sub 20 varonil le ganaron de forma respectiva a Guerrero 25-19 y 25-14, y a Jalisco 25-17, 33-35 y 15-10, para obtener la medalla de bronce, de la Olimpiada Nacional 2017, que se efectuó en el mes de junio en el Gimnasio Panamericano Manuel Ávila Camacho de Guadalajara.

AJEDREZ GANA BRONCE EN LA OLIMPIADA NACIONAL

Jennifer Casandra Mateos López hizo historia al ser la primera mujer colimota en ganar medalla de bronce, en el Ajedrez de la Olimpiada Nacional. La joven participo en la categoría Sub 14 del Ajedrez Rápido, y con 4 puntos logro acceder al podio. Jennifer además logró la sexta plaza en Ajedrez Clásico, al igual que Luis Javier Mateos López.

SECUNDARIA OCHO GANA TORNEO DÍA DEL ESTUDIANTE

Secundaria 8 goleo 7-1 a Real Madrid, para conseguir el primer lugar del Torneo de Futbolito Juvenil Día del Estudiante, que se realizo el 2 de junio en la cancha Francisco Villa III. Esta justa premio con balones a los dos primeros lugares, así como a los jugadores Carlos López por Fair Play, y Wilbert Chaboya por ser el Jugador Solidario.

MANZANILLO GANA VOLEIBOL DE ARMERÍA

Manzanillo supero a Armería 18-25, 25-5 y 15-10, para ser campeón del Torneo de Voleibol Libre 50 Años del Municipio de Armería. En la tercera plaza quedó Tecomán al derrotar a La Familia 27-25 y 25-23.

SAN FRANCISCO ES EL CAMPEÓN VOLEIBOL INTERMEDIA

Pollos de San Francisco son campeones del Torneo de Voleibol varonil de Intermedia, la final se la ganaron a Súper Las Torres 25-20 y 25-23. En tercer lugar quedó Jamaica al superar a Indeco Albarrada 25-21 y 25-20.

DON TRINI MAGALLÁN FUE EL MEJOR AFICIONADO AL VOLEI

Una encuesta a 50 miembros del voleibol, revelo que Don Trinidad Magallán Rodríguez, es el mejor aficionado en la historia de ese deporte. Tilingos, oriundo de Coquimatlán, procreo 9 hijos, los más destacados Manuel que jugó la Copa Nacional PRI y Erika que ganó la Universiada Nacional. Esta última reveló que recuerda haber visto a su padre sentado en el suelo, llevando el score con un carbón y siempre aconsejándolos de cómo hacerle daño al equipo rival.

PUERTA DE HIERRO TETRACAMPEÓN DE LA LIGA AMIGOS

Francisco Díaz encestó 29 puntos, y condujo a Puerta de Hierro una victoria de 70-61 sobre La Naranja Mecánica, para agenciarse su cuarto título en la Primera Fuerza “A”, de la Liga Amigos del Baloncesto. La quinteta monarca se completa con Julián Navarro, Cortes Stigger, Rafael Jimenez y Patricio García.

MANZANILLO ES MONARCA DE PRIMERA EN ADEMEBA

Manzanillo se apuntó el primer lugar, de la eliminatoria Estatal de Primera Fuerza que lanzó la ADEMEBA. La quinteta porteña venció a equipos de Tecoman y de Colima, y será la base que represente al estado en la cita nacional.

PONEN MALLA A LA CANCHA FRANCISCO VILLA III

El miércoles 15 de junio la cancha techada de la colonia Francisco Villa III, recibió una obra que era muy necesaria, la colocación de la malla protectora de la parte sur, con lo cual los balones ya no se estrellaran en las casas ni en los carros de los vecinos. La malla fue obsequiada por el INMUDE y gestionada por el promotor deportivo de la colonia.

COLIMA, CAMPEÓN NACIONAL JUVENIL SUPERIOR EN HANDBALL

La selección varonil de balonmano, categoría Juvenil Superior, derroto a Sonora 27-22, y conquistó el título de la Olimpiada Nacional que se llevó a cabo en el Parque San Rafael de Jalisco. Además se lograron los cuartos lugares en Juvenil Varonil y Juvenil Superior femenil.

TRIPLE L, CAMPEÓN DE VOLEIBOL DÍA DEL PADRE

El equipo Triple L superó en la final a Comadres 30-24, para levantar el título del Torneo de Voleibol Mixto Día del Padre, que se desarrolló el viernes 16 de junio en la colonia Francisco Villa III. Por tercer lugar el sexteto Solidaridad le ganó al Colegio Rafaela Suarez 30-24. A los tres primeros lugares se les dio material deportivo.

ALDO MACHUCA TRIUNFA EN SEXTA CARRERA SINDICAL

Aldo Machuca con marca de 16 minutos y 37 segundos, es el ganador en categoría Libre, de la Sexta Carrera Sindical a Campo Traviesa, que el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Colima, efectuó en terrenos de La Campana. En rama femenil la victoria fue para Mireya Sandoval que cronómetro 21 minutos y 16 segundos.

LOROS CUARTOS EN AJEDREZ CLÁSICO DE MEDIA SUPERIOR

El Bachillerato 8 de Manzanillo, logró el cuarto lugar en el Ajedrez Clásico de los Juegos Nacionales de la Educación Media Superior. Los porteños Giovanni Bravo, Roberto Urcino y Cristian Moreno sumaron 11.5 unidades, le ganaron a Veracruz y Sonora, empataron con Aguascalientes y con San Luis Potosí, y perdieron con la Ciudad de México.

GANA PLATA BACH 8 EN VOLEIBOL MEDIA SUPERIOR

Con la medalla de plata volvió el sexteto femenil de Voleibol del Bachillerato 8, al perder la final de Media Superior con Baja California Norte, con scores de 14-25, 25-10 y 15-13. Sin duda fue una gran actuación de las discípulas de Javier Cruz.

SEC 8, CAMPEONA DEL FUTBOLITO 2004-2005

Ante la sorpresa del respetable, la Secundaria 8 se impuso 2-1 a Villa de Álvarez, para romper una racha larga que traía el equipo sopero de no perder un juego, y ser campeona del Torneo de Futbolito Varonil categoría 2004-2005. En tercer lugar quedó la Moctezuma al imponerse en penales 2-0 a la Francisco Villa III.

EL BASQUETBOL LE CAMBIO LA VIDA A CORTES STIGGER

Cortes Stigger, quien vino a Colima a jugar con el equipo Tuberos, en la Liga Nacional, confesó que venir a Colima cambio su vida y le hizo ser un hombre de bien. Dijo que aquí no prosperan los equipos profesionales, porque la gente que invierte su dinero no cree en el deporte, agregó que no hay políticas para retener al talento colimote, y que sin becas e incentivos los jóvenes seguirán yéndose en busca de sobresalir por medio del deporte.

