EPN inaugura Hospital Materno Infantil M. E. Arcadia Cruz Ramos

Indicó que el hospital entregado ayer, así como la Clínica Número 1 del IMSS, que entregó en una pasada visita a Colima, son compromisos que hizo con la entidad

Destacó que en el ámbito de la salud, de los compromisos que firmó, prácticamente más del 60 % se tienen concluidos, y este año se concretará el 100 %

Infoecos/Villa de Álvarez

Al encabezar la ceremonia con motivo del Día de la Enfermera y del Enfermero 2018, en Villa de Álvarez, en esta entidad, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que entre los objetivos que se ha trazado para este año está que la sociedad tenga mayor calidad y mejores servicios de salud, y destacó la prioridad que han tenido para el Gobierno de la República las políticas dedicadas al sector salud, para asegurar la salud de los mexicanos.

Durante el acto, en el que puso en marcha el Hospital Materno Infantil “M. E. Arcadia Cruz Ramos”, subrayó los avances que en materia de salud se han alcanzado en su administración, y dijo que “en estos últimos cinco años se han invertido más de 74 mil millones de pesos en infraestructura de salud”.

Expuso que muestra de ello es el Hospital Materno Infantil “M. E. Arcadia Cruz Ramos”, así como la Clínica Número 1 del IMSS, que entregó en una pasada visita a Colima. Ambos, indicó, son compromisos que hizo con la entidad. “De los ocho compromisos que signé aquí, seis de ellos ya se han cumplido”, aseveró.

Asimismo, agregó que “en el ámbito de la salud, de los que firmé, prácticamente más del 60 % se tienen concluidos. Y estaremos arribando este año a la concreción prácticamente del 100 % de los compromisos que hice en el ámbito de la salud”.

Sobre el tema, el presidente Enrique Peña Nieto confió en que “en la recta final de esta administración, en este sexto año de gobierno, estaremos dedicados, precisamente, a cumplir los compromisos que asumí frente a los mexicanos. Vamos en ruta de alcanzarlos, de concretar la gran mayoría de todos ellos”.

Explicó que “esto es lo que ha venido ocurriendo en el sector salud, que nos deja ver avances y también retos hacia adelante, pero que nos permite confirmar, a partir de las cifras, porque solamente lo que se puede medir y evaluar, y ver resultados positivos, nos deja ver que vamos en la ruta correcta, que tenemos que seguir trabajando en la universalización de los servicios de salud”.

Manifestó su reconocimiento a las enfermeras y los enfermeros, porque, dijo, son “una comunidad reconocida, apreciada y valorada por la sociedad mexicana; una comunidad querida, porque como Claudia lo ha comentado hace un momento, Claudia Leija, el trabajo de las y los enfermeros no sólo está en atender la salud de sus pacientes, de cuidarlos, como bien refirió el Secretario de Salud, en momentos de dolor, en momentos difíciles en razón de su salud; sino, también, procurarles la atención médica que les permita sobreponerse, a veces, a momentos adversos por los que pasa cualquier persona cuando se ve afectada en su salud”.

Consideró que “no sólo entregan sus conocimientos, sino entregan, sobre todo, una labor humana, sentida desde el corazón, para atender a sus pacientes”.

Por ello, expresó: “Gracias a las y a los enfermeros en su día, el día de mañana, Día de Reyes, donde las niñas y niños del país estarán esperando recibir algo que los Reyes habrán de traerles. Ustedes les dan salud, les dan atención y les dan cariño y corazón a los pacientes que tanto lo necesitan. Gracias por su trabajo, gracias por esta entrega en favor de la salud de México”.

Se congratuló por ser éste, su primer evento del 2018, y afirmó que, “por eso, es motivo de gran alegría para su servidor iniciar la primera actividad pública de este año con este reconocimiento a las y los enfermeros. Y sea ocasión propicia, también, en el inicio de este año, desde aquí, desde Colima, para desear a las y los mexicanos, a toda la sociedad mexicana, el que tengan un gran año 2018”.

Expresó su deseo de que el trabajo de las y los mexicanos “siga contribuyendo a ir modelando una mejor nación, un México del que todos nos sintamos orgullosos, un México que avanza y logra condiciones de mayor prosperidad día a día”.

Sobre el Hospital Materno Infantil que entregó, el presidente Enrique Peña Nieto destacó el hecho de que “en el Día de las y los Enfermeros de México, estamos dando el nombre, precisamente a este Hospital Materno Infantil, de una maestra en enfermería, de una reconocida y prestigiada enfermera de nuestro país, originaria de esta entidad”.

Además, agregó, “en el Día de las y los Enfermeros, dar nombre a un hospital no es común, no es frecuente. Y por ello, me honra mucho ser testigo y acompañar la inauguración de este Hospital Materno Infantil de Villa de Álvarez ‘Arcadia Cruz Ramos’, nuevo hospital para este estado y para este municipio”.

MÉXICO AVANZA EN MATERIA DE SALUD: JOSÉ NARRO ROBLES

José Narro Robles, secretario de Salud, destacó que “con la dirección del presidente Enrique Peña Nieto y el trabajo de las y los profesionales de la enfermería, México avanza en materia de salud. Con mayor salud, México es más grande y más justo”.

Añadió que “la salud y la atención, han sido prioritarias en su gobierno. Su presencia en esta ceremonia respalda el argumento. La entrega del Hospital Materno Infantil, que supervisó en sus avances, hace algunos meses, así lo convalida”.

“El respeto que le merecen los trabajadores de la salud, y que hoy les muestra a las enfermeras y los enfermeros, así lo corrobora. Los resultados alcanzados en la mejoría de los indicadores de salud, así lo prueban”, subrayó.

Narro Robles refirió que en el marco del Día de la Enfermera y el Enfermero, el presidente Enrique Peña Nieto hizo entrega de tres premios al personal del sector salud, por su destacada labor: la doctora en enfermería María Dolores Zarza Arizmendi recibió el Premio Graciela Arroyo de Cordero; el Premio María Guadalupe Cerisola Salcido fue recibido por la doctora Josefina Gallegos Martínez y, finalmente, el Premio María Suárez Vázquez lo recibió la maestra Leticia González González.

“Para todas y todos ustedes, nuestro agradecimiento por lo que hacen por la salud de la sociedad. Muchas gracias por su entrega permanente. Con este acto, merecidamente reconocemos y festejamos a una profesión, a un gremio, a un grupo fundamental de los trabajadores de la salud”, concluyó.

EN MATERIA DE SALUD, DURANTE LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO SE ESTÁ HACIENDO HISTORIA EN COLIMA: JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, sostuvo que, en materia de salud, durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto se está haciendo historia en Colima, y como ejemplo, dijo que la entidad cuenta ya con un Hospital Regional del IMSS, que “podemos calificar, permítanme ustedes la expresión, como una verdadera joya para la salud de las familias colimenses”.

Comentó que la sociedad merecía un hospital con estas características, y hoy son diversas las expresiones de agradecimiento y reconocimiento que los derechohabientes transmiten de forma constante.

De igual forma, agregó que con el nuevo Hospital Materno Infantil se cumple un antiguo anhelo, ya que “gracias a este esfuerzo institucional, contaremos con una institución de excelencia para cuidar a la mujer embarazada y que también ofrecerá mejores oportunidades de vida a las nuevas generaciones de colimenses”.

“Esas expresiones le corresponden a usted, señor Presidente, y quiero confirmarlas aquí, frente a todas y todos ustedes. Creo que muchas bellas historias nacerán y se abrirán al mundo en estas instituciones médicas al servicio de Colima”, enfatizó José Ignacio Peralta.

LA ENFERMERÍA NACIONAL REITERA SU COMPROMISO CON LA SALUD DE LOS MEXICANOS: CLAUDIA LEIJA HERNÁNDEZ

Claudia Leija Hernández, directora de Enfermería y coordinadora General de la Comisión Permanente de Enfermería, pidió reconocer el esfuerzo de la enfermería nacional, sobre todo “en los momentos críticos que ha atravesado nuestro país”, al tiempo de reiterar el compromiso de este sector con la salud de los mexicanos.

Mencionó que con esta conmemoración se hace palpable la vocación y la trascendencia de las enfermeras y enfermeros como parte fundamental de la asistencia sanitaria a todas las comunidades, dando atención en todos los escenarios; y esto es a través de un acto justo de reconocimiento a la maestra Arcadia Cruz Ramos, al imponer su nombre al Hospital Materno Infantil que hoy el señor Presidente pone en marcha”.

