Posible ayuda: Cristo comprobó que es Dios

Es difícil aceptar la verdad, así ha sido en la historia de la humanidad. Porque Dios sabía lo que estaba haciendo, dijo a nuestros primeros padres: “Crezcan, multiplíquense, dominen la tierra, sométanla”. Es que somos espíritu y materia; la materia tiene leyes y potencias que pueden hacer en nosotros desviaciones que debemos dominar. Lo vemos en los ríos y los mares, los montes y los llanos. Y vemos cómo los humanos dominamos la materia para que no nos domine. Nos damos cuenta por qué se inundó un lugar, por qué no dieron fruto las plantas, por qué se cayó el edificio cuando el temblor. Somos responsables de que algo vuelva o no a suceder. Los humanos tenemos espíritu y materia y somos responsables de nuestra conducta.

Aciertos y desviaciones se han tenido y se tienen en la historia de la humanidad, no perdemos tiempo y esfuerzo con solamente críticas y culpabilidades. Y esto, nos es solamente de nosotros, siempre han sido así las cosas y seguirán siendo. Olvidamos lo que somos y no aceptemos que se nos diga lo que está mal y debemos quitar. Se han formado grandes y poderosos imperios; pero, por no aceptar y por desviar sus responsabilidades, otros humanos los destruyen. Las leyes y potencias de los humanos, están. Esto está comprobado por los científicos investigadores.

Los católicos, cuánta fiesta, ceremonias, eventos hasta nacionales realizan cada año, pero no viven conforme a la verdad, sino realizan sus conveniencias, lo que les trae alegría y aumenta su economía. No pierdo el tiempo escribiendo tantas desviaciones que se tienen cada año y se descuida lo que se debe quitar o poner; me dirían como me dijo un obispo al que le expuse la necesidad de quitar unas maldades: “¿Quién te está preguntando?”. Actualmente, lo mejor es ni decir errores y mentiras. Así le iba a Cristo, que es Dios, cómo me irá a mí. Cristo podía decirlo y es potente, y les decía a los que no aceptaban la verdad: “Retírate Satanás”.

Recordamos la historia de la venida de Cristo a la Tierra, pero descuidamos el por qué y para qué vino, qué hizo para nosotros, qué no dijo qué debíamos quitar cómo debíamos ser. En cada uno de los acontecimientos referentes a su venida redentora, se tienen grandes enseñanzas que urge tener en cuenta. Descuidamos las enseñanzas que se nos dan y pasan los días y los años, y nuestra conducta muchas veces es peor.

Recordemos lo que se nos dijo con los anuncios de la venida del Mesías, Cristo el Salvador, el Mesías, el Redentor; que vino a quitar y a poner, que perdonó, que ayudas nos dio. Lo que celebramos, que sea un recuerdo, un examen de nuestra actuación: qué debemos poner o quitar, utilizar y mejorar. Somos responsables de nuestra conducta y Cristo nos dijo cómo debemos vivir. Qué recuerdos de Navidad: anuncios, elecciones de personajes, acontecimientos, lugares, personas; que los Reyes Magos, los pastores, la cueva, los buenos y los malos; cantos, peregrinaciones, flores, coronas, piñatas; regalos, abrazos y felicitaciones, por mencionar algo. Si seguimos así, cada año seremos peor. ¿Mejorará el catolicismo, nuestra patria, nuestra sociedad con una actuación así?

Vivamos con la verdad, quitemos mentiras y conveniencias.

