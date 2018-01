Afmau: leal y fiel

Para Diego Armando Arellano

“La manada de los hombres teme los ruidos del bosque. Se mueven inquietos y yo siento el permanente hedor del miedo que no les deja descansar”. Es la narrativa del literato Luis Sepúlveda en la Historia de un perro llamado leal, libro clasificado por las editoriales en el área de la literatura juvenil. Al incursionar en los caminos de los mapuches, el texto se va transformando en una buena lección del lenguaje mapuche y al final de la historia encontramos un glosario importante para los lectores exigentes.

Al tiempo de redactar mis sencillos comentarios, comparto que la nación Mapuche inicio el 3 de enero el mes de la cosecha, la cual terminará el 30 de enero.

El perro nos cuenta sus recuerdos de cómo fue capturado por la manada (los hombres) que invadieron su pueblo, se lo llevaron y debido a una tormenta de nieve el can fue rescatado por nawell, el jaguar felino que lo alimentó y le instruyó para sobrevivir en las montañas; el cachorro no soportaba las heladas y su guía reconoció la naturaleza del perrito. –La montaña no es para un pichitrew, un cachorro de perro. Estarás mejor con los mapuche, con la Gente de la Tierra– rugió Nahuel, el jaguar y seguimos bajando las montañas.

El perrito fue recapturado por los integrantes de la manada para rastrear a un mapuche perseguido por el grupo de hombres….

Luis Sepúlveda fue entrevistado por Juan Pablo Cárdenas en una nueva edición del Especial de Prensa de Radio Universidad de Chile en el año 2014.

-¿Discutes tus libros con alguien?

“Si las discuto con alguien es conmigo mismo o con mi gato. Estoy muy triste, porque se murió el gato, el camarada Esteban, que me acompañó en varios libros. Me gusta leer lo que he escrito en voz alta y lo grabo, esa es mi última gran corrección. Cuando siento que un libro está listo, lo escucho y me doy cuenta de los grandes errores que hay, que una palabra no va bien con otra musicalmente, que eso provoca una atonía que molesta a la lectura. La oralidad no falla, es el primer recurso que tenemos”, explica.

De regreso a la novela. Aukamañ (el mapuche que persigue la manada) al encontrarse con él: –¡Afmau! Exclama y me abraza… Es mi peñi, mi hermano. Soy su peñi, su hermano–. La historia no tiene un final feliz, el perro va a morir.

