Granma Cultural: Apuntes para re pensar el periodismo: #loscínicosnosirvenparaesteoficio

La primera vez que escuché el nombre de Kapuscinski fue dentro de las aulas de la Universidad de Colima, por ahí del 2000 o 2001. Estudiaba quizá el tercer o cuarto semestre de la carrera de Letras y Periodismo y en una de las disertaciones –clase de Manuel Delgado Castro, seguramente- surgió el nombre del reconocido polaco. En ese momento, hace casi 20 años, acceder a la bibliografía directa de ciertos autores no era tan factible como hoy en día; tenías que hacer una verdadera labor de rastreo en bibliotecas públicas –poco actualizadas– y acervos privados de amigos o maestros más o menos pudientes para llegar a materiales más exclusivos. Aunque hubiera acceso a módulos de cómputo y cibercafés, algunos –me cuento entre ellos– en un arranque ludita nos manteníamos fieles al paradigma rankeano del documento en físico si no, no.

En fin, por esto y otras menudencias la primera vez que tuve en mis manos un libro de Kapuscinski –mío por completo– ya estudiaba la maestría en Historia. “Kapuscinksi primero fue historiador y luego se hizo periodista”, me dijo por aquel entonces un compañero de banca –llamémosle Miguel– que estaba a punto de exponer sobre los viajes de Herodoto, pieza fundamental de la enseñanza sobre la Historia en las cátedras universitarias. “No es casualidad su libro Viajes con Herodoto, donde hace una comparación entre sus travesías como reportero internacional y los que componen a Historias, basados en nueve tomos distintos escritos por Herodoto”, comentó Miguel para luego pasar al frente y hacer una brevísima semblanza sobre cada uno de esos tomos dedicados a las nueve musas (Polimnia, Clío, Calíope, Euterpe y demás).

En Los cínicos no sirven para este oficio (en español, 2008) deja en claro también su formación como historiador: “Formado como él mismo declara, en la escuela de los Annales franceses, la de Kapusckinski, por tanto es una historia construida desde abajo. Una historia atenta a las pequeñas cosas, a los detalles, a los humores. Nunca burocrática…” (11). Editada por Anagrama, Los cínicos nos sirven para este oficio: sobre el buen periodismo se ha convertido en un tratado de ética y estilo para los estudiantes de periodismo, y Kapuscinski en el apóstol y ejemplo. Destáquese el aporte magno de los franceses con su otra manera de ver la historia y dejar, tranquila por un rato, a la historia oficial de los grandes hombres. Lucien Febvre y Marc Bloch, en 1929, abren el espacio para que “los de abajo” tengan voz. La propuesta permea no solo a la historia, sino al periodismo y otras disciplinas, al grado que cambia incluso la estructura académica para estudiar a las ciencias sociales.

Por mucho Los cínicos no sirven para este oficio es, además de un clásico de aula, uno de los libros favoritos para re pensar el oficio. El análisis que el autor hace sobre sí mismo: ese auto reconocerse como “un europeo de serie B” al ser polaco abre también otra manera de entendernos a nosotros mismos como periodistas. ¿Cómo influye la historia personal en lo que escribimos y cómo ésta puede complementar y hasta influir sobre el panorama que se está reportando? Algunos luego jugarían con los términos de “periodismo gonzo”, o “border”: es decir, un prolongado y seductor jugueteo entre la antropología y el periodismo.

Otras de las grandes enseñanzas su postura en cuento a la juventud y al arte. En el primero de los casos dice: “… adultos y ancianos no quieren darse cuenta o aceptar la nueva situación y permanecen aferrados a un privilegio de datos personales que ya no tienen razón de ser… La relación entre generaciones nunca ha sido tan precaria y dramática como ahora. Escuchar a los jóvenes y prestarles atención, renunciar a toda posición de poder, admitir que uno ya se encuentra en el banco de los derrotados. Si no nos damos cuenta de esto, los jóvenes seguirán venciendo, porque el futuro es de ellos…” (36). Y lo dice porque en todos los conflictos armados que cubrió –fue testigo de la caída de los grandes regímenes totalitarios del África– los enemigos del poder eran jóvenes; pero logra trasladar ese aprendizaje a todos los panoramas. A su vez, en cuanto al arte, indica que cuando se trata de re entender al mundo sirve más entrar a un museo que hablar con cien políticos. Reposiciona al arte como la voz de los pensadores, de los intelectuales.

Fallecido en el 2007, Kapuscinski continúa con el apostolado y la leyenda. Luego de varias décadas no siempre su verdad aplica a todos los contextos, a todas las necesidades y menos aún a todas las aulas; precisamente su enseñanza es el camuflaje, el “lograr hacerse invisible”, “hacerse parte del grupo” y, sobre todo, el compromiso social del periodista. “Ni la pobreza, ni la opresión pertenecen al orden natural de las cosas” (52), agrega. Eso no pierde vigencia y es uno de las grandes aportaciones del siglo XX a la posteridad cada vez más compleja y dinámica al momento de compartir información. Cuando reconoces ese legado, entre técnico y humano, entonces comprendes por qué Kapuscinski es el paradigma del reportero libre, del periodista culto. Hasta aquí por ahora…

