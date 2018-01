Perspectiva Adolescente: Psicópolis

SEGUNDA PARTE

<<-Cuando se les entreviste y se les pida… no, se les exija que me delaten. ¿Serán vosotros los que me condenarán, o será la presión social la que me matará?->>

El experimento de la cárcel de Stanford es bastante similar.

Se simuló una prisión, y unos interpretaban a los policías y otros a los prisioneros. El experimento se descontroló rápidamente, provocando que a la semana fuera anulado. La autoridad abusó del poder y los prisioneros interiorizaron su situación de inferioridad, sufrieron —y aceptaron— un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias, y al final muchos mostraban graves trastornos emocionales.

-Esto demuestra que la impresionabilidad y la obediencia de la gente cuando se le proporciona una ideología legitimadora y el apoyo institucional.-

<<-Si a vosotros se les pone el papel de guardia, ¿seguirán su juego?, ¿se tomarán el papel a pecho?>>

-Ahora una prueba de miopía. –muchos rieron.

Dibujó tres líneas (siendo la línea A y C similares, y la B notablemente inferior), y después de incitar a las primeras tres de que A y B son iguales, el resto terminó por señalar que efectivamente, A y B son iguales.

En menos de 10 segundos, les demostró que se habían dejado llevar por la opinión de la gente.

-Sois vosotros un montón de ovejas. Se han dejado llevar por la opinión de sus compañeros.

-Moraleja: el mundo está lleno de imbéciles. –dijo un chico con lentes azules, todos rieron.

-Algo así. –se aclaró la garganta. –Cuando las personas se juntan, pasan cosas. Eso es la psicología social.

El chico de chamarra negra levantó la mano, con dudas. –No entiendo.-

-Pongámoslo así: vosotros estáis bajo el “Efecto Pigmalión”. Es decir, si vos me hacéis creer que eres buen estudiante, acabarás siéndolo.

-Pero eso es imposible, hay una realidad, por más que queramos distorsionar las cosas. –mencionó una chica al fondo.

-¿Hay una realidad? ¿Y cuál es? –Silencio.- la realidad es múltiple.

Por ejemplo, mi psicóloga me diagnosticó ansiedad, mi delito fue cortarme las uñas.-

-Pero ese es un error de diagnóstico. No inventó nada, se equivocó.- El estudioso del salón sonrió, orgulloso de sus conocimientos.

-Falso. Todos inventamos. –El orgullo del chico se le fue a los pies.- Numerosas personas han creído recordar hechos traumáticos en su infancia. Se ha comprobado que muchos psicoterapeutas inducían falsos recuerdos, también se ha demostrado que diversos testigos de crímenes se inventan las historias.

La realidad se construye.-

<<-Cuando testifiquen los testigos, quiero que piensen si vieron algo o se inventaron los recuerdos.->>

-Estoy en desacuerdo. Si la realidad se construye… por más que quiera ser un supermodelo, sé que no soy un supermodelo. –todos rieron.

-¿Qué puede hacer un supermodelo que no puedas hacer tú?-

El chico de la chamarra negra tragó saliva. –Pues… podría besar a una mujer ahora mismo, y es algo que ni usted ni yo podríamos hacer.

Thomas levantó una ceja, y segundos después de preguntar por una mujer que le demostrara lo contrario, se le veía besando a una linda joven rubia.

