Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: Los Santos Reyes

Deseo que mis gentiles lectores hayan pasado una muy feliz Navidad, una hermosa celebración del día de los Santos Reyes y un muy dichoso y próspero Año Nuevo 2018.

El 1 de enero tuvimos oportunidad de visitar El Cristo de la Montaña, del Cerro del Cubilete. El cerro se encuentra a 15 minutos en coche de Guanajuato y en más o menos 30 minutos –dependiendo del tráfico- se puede subir casi hasta arriba, caminando sólo los últimos 500 metros (o más si se estaciona antes el vehículo). Es el tercer santuario más visitado en México (los dos primeros son la Basílica de Guadalupe y la Virgen de San Juan de los Lagos) y en el que pueden observarse a los pies de la imagen monumental de Cristo, dos ángeles, uno con una corona de espinas y otro con la corona de Rey. Las tres imágenes sobre una pequeña capilla que tiene por dentro, en la parte superior, una gran corona de espinas que abarca toda la circunferencia, y arriba, en la cúpula, cubriendo todo el interior, la corona real; en la capilla está el altar, donde se celebran las misas, cuyos asistentes permanecen en la explanada que se encuentra enfrente. Es un monumento a Cristo Rey, cuyo Reino –dijo a Herodes- no es de este mundo, es el Rey del Universo, cuya soberanía reconocían los mártires de la Guerra Cristera, quienes al momento de ser fusilados exclamaban: “Viva Cristo Rey”. Un Rey que no llegó de manera impresionante rodeado de poderosos ángeles venciendo a los opresores romanos, sino que se nos presentó con la debilidad de un niño indefenso nacido en la pobreza.

El 6 de enero celebramos la visita de los Santos Reyes y la fiesta de la Epifanía –Manifestación de Dios-, que en Oriente se considera más importante que la Navidad. La historia de los Santos Reyes no es un mito, aparece en el Evangelio de San Mateo, quien dice que venían del Oriente, pero no se sabe si eran tres, más que magos, como lo entendemos nosotros, eran sabios, probablemente tampoco eran reyes, ni era uno blanco, uno moreno y otro de color –para representar a toda la humanidad-, y quizás no se llamaban Melchor, Gaspar ni Baltazar, como lo señala el seudoevangelio de Santo Tomás (libro apócrifo, o sea no reconocido por la Iglesia como inspirado). Lo cierto es que cuando nació Jesús había un interés general por la astrología y la relación de los fenómenos celestes con el destino de las personas, que se dieron notables fenómenos astrológicos en esos años y que se pensaba que un caudillo mundial saldría de Judea.

Benedicto XVI, en su libro La Infancia de Jesús, refiere: “Al ver la Estrella (que finalmente los llevó a Belén a ocho kilómetros de Jerusalén), se llenaron de inmensa alegría”; y comenta: “Es la alegría del hombre al que la luz de Dios le ha llegado al corazón, y que puede ver cómo su esperanza se cumple; la alegría de quien ha encontrado y ha sido encontrado”. Y con relación a: “Encontraron en la casa al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron”, explica: “En esta frase llama la atención la falta de San José… Durante la adoración a Jesús encontramos sólo a María, su Madre… Probablemente esté en lo cierto Gnilka cuando dice que Mateo pretende traer a la memoria el nacimiento de Jesús de la Virgen y describir a Jesús como el Hijo de Dios. Ante el Niño Regio, los Magos… se postran ante él. Este es el homenaje que se rinde a un Dios-Rey. De aquí se explican los dones que le ofrecen los Magos. No son dones prácticos, que en aquel momento tal vez hubieran sido útiles para la Sagrada Familia… son un reconocimiento de la dignidad regia de aquel a quien se ofrecen. La tradición de la Iglesia ha visto representados en los tres dones –con algunos variantes- tres aspectos del misterio de Cristo: el oro haría referencia a la realeza, el incienso al hijo de Dios y la mirra a su pasión”.

Que en este 2018 todos, como los Sabios de Oriente, busquemos y encontremos a Jesús.

Hasta la próxima semana.

