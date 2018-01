Sonora Santanera se presentara en Minatitlán el 14 de enero

Infoecos/Colima

Este próximo domingo 14 de enero, dentro del evento de clausura de la Feria del Café y la Minería, que se realiza en el municipio de Minatitlán, se tiene anunciada la presentación estelar de la Sonora Santanera, que viene para presentarse en la cancha techada de este lugar por la noche.

Con ello, los minatitlenses, así como los visitantes, podrán bailar al ritmo de los más grandes éxitos de esta sonora con temas como: El Orangután, El Mudo, Luces de Nueva York, Perfume de Gardenia, Cajita de Cristal, Nucita, La Boa, y muchos que han logrado a lo largo de su gran trayectoria, para que no falten, ya que lo mejor de todo, este evento será totalmente gratuito para que no se preocupe por otra cosa que no sea que divertirse.

Cabe mencionar que hoy lunes, será la coronación de la reina de esta feria y será cuando arranquen las festividades que se realizan en su 17 edición, por lo que diariamente habrá recibimientos, toro de once, eventos culturales y artísticos.

