Egipto convoca a elecciones

Egipto tendrá sus elecciones presidenciales durante tres días en marzo, informaron las autoridades el lunes, con la casi segura garantía de que el presidente Abdel-Fatá el-Sisi se postulará y ganará un segundo periodo de cuatro años en medio de una fuerte represión contra la oposición.

El-Sisi aún no ha anunciado formalmente su candidatura, pero falta menos de tres meses para los comicios y no ha surgido ningún candidato que podría representar un desafío serio. Casi todos los reconocidos críticos del gobierno han sido encarcelados, han dejado el país o se han silenciado, mientras las autoridades han bloqueado cientos de sitios web y prohibido cualquier manifestación no autorizada.

Mientras tanto, el-Sisi ha reunido apoyo a través de sus funciones oficiales, en donde habla de nuevos proyectos de infraestructura y ofrece un cálculo optimista de la economía, que lentamente se recupera luego de años de disturbios.

El-Sisi ha exhortado reiteradamente a la gente a que vote, quizás temiendo que una baja participación menosprecie su legitimidad. Parece que el objetivo de que la elección se alargue tres días, del 26 al 28 de marzo, es para aumentar la participación.

Ex general, el-Sisi dirigió el derrocamiento de un electo, pero divisivo, presidente islamista en 2013. Desde entonces, las autoridades han encarcelado a cientos de críticos, principalmente islamistas, pero también varios activistas laicos, incluidos varios responsables del levantamiento de 2011 que derrocó al autócrata Hosni Mubarak.

