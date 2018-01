En pocos minutos…

Jürgen Damm se reincorpora con Tigres

Tras superar las lesiones en el rostro producto de una quemadura, Jürgen Damm ya entrena con Tigres y pronto regresará a las canchas.

A través de las redes sociales, Tigres dio a conocer que Jürgen Damm está de regreso y se incorporó a los entrenamientos, aunque por el momento realizó ejercicios en el gimnasio.

El pasado 2 de enero, el club felino informó del accidente del atacante mexicano, que tendría como mínimo 2 semanas para recuperarse ya que no tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Andy Murray, fuera de actividad

El tenista escocés Andy Murray se sometió a una cirugía de cadera en Melbourne, Australia y confía volver a jugar en seis meses, informó el jugador en redes sociales.

“Hoy me he sometido a una exitosa cirugía de cadera en Melbourne. Me gustaría dar las gracias al doctor John O’Donnell y a todo el personal por cuidarme. Espero volver a la competición en la temporada de pasto. Gracias a todo el mundo por todos los buenos deseos y el apoyo en los últimos días. Voy a volver a esto”, dijo Murray.

Murray anunció la cirugía cuatro días después de su retirada del Abierto de Australia. El escocés no ha tocado una raqueta desde los Cuartos de Final Wimbledon.

Cartagena ve Liga MX como trampolín para ir al Mundial con Perú

Después de llegar a la Liga MX como refuerzo de Veracruz, Wilder Cartagena confía en que el futbol mexicano lo pueda impulsar a la Selección de Perú para disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Fue algo que influyó en mi decisión, creo que estando en una liga competitiva como lo es la mexicana mi chance puede mejorar. Vengo a trabajar, a ayudarle primero al equipo y después a pensar en mis aspectos personales”, mencionó Cartagena en su llegada a Veracruz.

Además, admitió que las referencias de su compatriota Pedro Gallese, guardameta de los Tiburones, también fue un factor importante para salir de Universidad de San Martín y venir a México en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

Hay varios compatriotas en el futbol mexicano, hablé con Gallese del equipo, de la ciudad, la verdad que me dio muy buenas referencias y eso también ayudó mucho”, añadió.

Comentarios