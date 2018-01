Morena presenta queja contra el Estado Mayor Presidencial

La guardia personal del Ejecutivo federal y la Policía Estatal agredieron y privaron de la libertad a manifestantes, afirma Vladimir Parra

Infoecos/Colima

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) interpuso, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), una queja por “privación ilegal de la libertad y agresiones” en contra de elementos del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Estatal Preventiva, por hechos ocurridos el pasado viernes durante la gira del presidente Enrique Peña Nieto.

Y es que el pasado viernes un grupo de ciudadanos identificados con Morena fueron “contenidos” por el Estado Mayor Presidencial y elementos de la Policía Estatal Preventiva para ingresar a la zona restringida de acceso a los actos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezaba en Villa de Álvarez.

Según los denunciantes, en voz de Vladimir Parra Barragán, presidente del Consejo Estatal de Morena, tanto el Estado Mayor Presidencial como la Secretaría de Seguridad Pública del estado “reprimió” a ciudadanos que se manifestaban en la Glorieta de los Perritos, a quienes además se les impidió el paso a la zona donde el mandatario federal presidia el evento del Día de la Enfermera e inauguraba el Hospital Materno Infantil de Villa de Álvarez.

A decir de Parra Barragán, fueron alrededor de 15 ciudadanos los que sufrieron esta represión”.

La CEDH recibió la queja “por privación ilegal de la libertad y agresiones”, sin embargo, anunció que la misma sería turnada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El presidente del Consejo Estatal de Morena relató que en compañía con la Policía Estatal el Estado Mayor Presidencial los mantuvo cercados en la Glorieta de Los Perritos bailarines por más de dos horas.

“Se va ir la denuncia a nivel nacional porque es contra el Estado Mayor Presidencial, y asumió toda la logística y la seguridad el mando federal. Hay muchos videos, muchas fotos, se dio una cobertura de prensa y nosotros opinamos que es una irresponsabilidad y un uso excesivo de la fuerza”, manifestó Parra Barragán.

Aclaró que no todos los manifestantes pertenecen a Morena, señalando que hay indignación porque “un acto tan común como manifestarse se vuelva un problemas; estamos indignados, preocupados, no queremos dejar pasar ningún antecedente porque no queremos que la violencia se normalice en Colima ni en el país”.

Parra Barragán lamentó que se hay implementado todo este operativo de seguridad en contra de 15 personas, mientras que en la entidad “siguen los asesinatos, sigue el crimen organizado y no vemos ningún despliegue de esta fuerza. Nos indigna que se despliegue todo un operativo contra 10 o 15 manifestantes, y no hace nada frente a la violencia que vivimos todos los días”, concluyó el exdirigente de Morena.

