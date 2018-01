Políticamente Incorrecto: El secuestro de la esperanza

Querido lector, ¿Considera usted que los valores tienen dueño? ¿Acaso los antivalores también los tienen? Hay quienes dicen que a las personas no nos gusta pensar, que buscamos los medios necesarios para desconectarnos de la realidad y anexarnos a distracciones vacuas. El entender la historia como una serie de hechos complejos intrínsecamente interconectados entre sí, como una especie de efecto mariposa donde cualquier variación en un hecho puede cambiar radicalmente la historia de un lugar incluso en apariencia inconexo, resulta en un complejo ejercicio mental, por lo que la reducción al absurdo, la generalización o las historia de héroes contra villanos, por su simpleza, placen como una apetecible explicación del contexto en el que vivimos.

En ocasiones pereza mental, en ocasiones una heredada tendencia a victimizarnos hacen de la historia una serie de odas extraordinarias donde los grandes héroes derrotaron a lo más despiadados villanos, mientras que los “despiadados villanos” relatan cómo unos crueles villanos los masacraron. En resumen, nadie es el villano de su propia película. Sin embargo, si la película no es de uno sino de miles, entonces entramos en un terreno de grupos, facciones, partidos, cultos o sociedades que tienden a polarizar los acontecimientos entre lo correcto y lo incorrecto según sus percepciones filosóficas y políticas de lo moral y lo inmoral. Los vencedores son los villanos de los vencidos pero héroes para sí mismos, y los vencidos son mártires masacrados por una maldad inexplicable.

El mantener la historia como una serie de relatos inconexos parece una simple manera de explicarla hasta al más incauto, pero para que las letras entren por los oídos éstas se aderezan con sentimentalismos y una teatralidad cuasi griega. El entender los hechos como un ajedrez, de blancas contra negras, crea a la suma facciones polares de los buenos contra los malos, donde todos son los buenos en su propia perspectiva y los malos son aquellos que no encajan con ellos. Pero lo peor surge cuando esto se radicaliza, ya que entonces no pueden existir mínimas variaciones, estás o no estás, y si no coincides en la totalidad no importan las acciones o contextos, eres el enemigo.

Una sociedad polar no tiene mayor dirección que la confrontación, y la confrontación ante una falta de raciocinio y una negación de la negociación conducen irremediablemente a la violencia, en ocasiones mortal, como se puede ejemplificar con el fanatismo y el terrorismo. Los grandes totalitarismos se hacen presentes en la cotidianidad ante una falta de entendimiento básico de que cada hecho viene precedido de una acción y cada acción de una decisión definida por un contexto interpretado por una mente de la cual su razonamiento desconocemos y nunca conoceremos. Así pues, no es que exista un bien o un mal, sino una serie de decisiones que detonan una serie de consecuencias que tienen beneficiados y afectados en diferentes medidas.

Pero, entonces ¿Quiénes son los villanos de la historia? Dicen que la historia la escriben los vencedores con la sangre de los vencidos, aunque esto supone un triunfador y un derrotado, donde el triunfador es el héroe, el vencido el villano, pero para el vencido el triunfador es el villano y ellos las víctimas. ¿Pero cuando la historia se está escribiendo? Entonces hay que rehuir a los fundamentalismos, pues los fundamentalistas suelen secuestrar los valores, asumiendo que solo ellos son dueños de la verdad, de lo bueno, de lo correcto y quienes no están con ellos son intrínsecamente los malos a los que les encadenan todos los antivalores tan solo por no coincidir con ellos.

Parecería que nuestro destino está perdido, sin embargo, la naturaleza es sabia y en sus leyes nos ha enseñado que es la pluralidad la fuente de nuestra evolución y supervivencia, pretender conservar desde un solo nicho no ha dirigido más que a la extinción y a guerras sanguinarias. NO te dejes engañar, nadie es dueño de la verdad. Aprendamos de nuestras diferencias y entendamos que el mundo es algo más complejo que los buenos contra los malos, que está más allá del bien y el mal, que nadie tiene la receta mágica, todos luchamos por sobrevivir hasta que encontramos un oasis llamado felicidad.

