Terrible accidente de Nani Roma

La mujer de Nani Roma, la también piloto Rosa Romero, explicó el accidente de su marido al llegar al campamento instalado en San Juan de Marcona. “Alex Haro (el copiloto) me ha contado cómo ha sido. Justo llegando al final, a 400 metros de la meta, había un escalón fuerte que no estaba pintado en el roadbook como peligro y se han dado un golpe. El problema es que al darse el golpe, Nani se ha quedado inconsciente, se le ha quedado el pie en el acelerador y ahí ha sido cuando han volcado. Al quedarse inconsciente no ha podido hacer nada.

Ella quería acompañarlo hasta el hospital, pero Nani le ha pedido que no abandonara la carrera por él.

Nasser Al-Attiyah gana la tercera

Nasser Al-Attiyah de Toyota volvió a ganar la etapa en el Rally Dakar 2018. El catarí fue el más veloz en el tercer tramo, que fue desde Pisco hasta Marcona. Sin embargo, fue el francés Stéphane Peterhanse con su Peugeot consiguió trepar al liderato de la clasificación general de autos.

Al-Attiyah, que ya había ganado el sábado la primera etapa, hizo este lunes un tiempo de tres horas, nueve minutos y ocho segundos, para el especial de 295 km. Le siguió Peterhansel a los cuatro minutos, cinco segundos. Tercero fue el español Carlos Sainz a cinco minutos y 47 segundos.

“Necesitábamos acelerar, pero no locamente. La ruta no es fácil y es muy peligrosa en algunos tramos”, señaló el catarí, que logró escalar a la tercera posición de la general, a casi ocho minutos de Peterhansel. “Todavía queda un largo camino por recorrer y creemos que nuestro auto es bueno”, agregó.

Por su parte, Sam Sunderland, vigente campeón en motos, sigue arriba en su modalidad tras terminar la etapa en tres horas, 20 minutos, y 43 segundos. Le siguió el argentino Kevin Benavides, a tres minutos, tres segundos, y el australiano Toby Price, a tres minutos, dos segundos.

En las cuatrimotos, el chileno Ignacio Casale llegó primero luego de recorrer los 295 kilómetros en tres horas, 58 minutos, ocho segundos. El peruano Alexis Hernández se ubicó segundo, a 10 minutos, 55 segundos. Y en los camiones, el argentino Federico Villagra fue el mejor tras tres horas, 56 minutos y 37 segundos.

