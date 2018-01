Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

EL RECTOR Y LA FEC. Con motivo del 63 aniversario de la Fundación de la Federación de Estudiantes Colimenses, el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, expresó una cordial felicitación “al cumplir 63 años de vida al servicio de la juventud en el estado y de la razón de ser de nuestra casa de estudios. La FEC, desde sus orígenes, es y ha sido un pilar para defender la autonomía de la universidad, darles voz y voto a los estudiantes ante el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de esta casa de estudios, y contribuir además al logro de los planes y objetivos académicos de la institución educativa. Reconozco a este organismo como un garante de los derechos estudiantiles, que juega un papel central en la defensa integral de la vida universitaria, en el fomento de la institucionalidad y la convivencia democrática. La FEC es, además, semillero del que han surgido líderes políticos, académicos y sociales que han contribuido al desarrollo de la entidad. ¡Enhorabuena!”.

RUMBO FIRME. Es oportuno recordar el mensaje del rector José Eduardo Hernández Nava en su pasado Informe de Labores: “con convicción y claridad de objetivos, mantendremos el rumbo firme para seguir contribuyendo a un Colima grande; y lo haremos, insisto en unidad, como lo hemos hecho los universitarios en los momentos clave de nuestra historia”. Tras precisar los altos avances en términos de cobertura y calidad de la enseñanza, dijo que la institución ha trabajado en asegurar el derecho a una educación incluyente, pertinente, equitativa y de calidad, por lo que en el reciente proceso logró una tasa de aceptación del 89.4 por ciento en el nivel superior, lo que coloca a la UdeC entre las universidades públicas del país con el mayor porcentaje en ese rubro. Dijo que la universidad “es y seguirá siendo la máxima casa de estudios en la que las familias colimenses cifran su esperanza de movilidad social y de formación de nuevas generaciones”.

VIRGILIO AL SENADO. Tal como lo vaticinamos en esta columna, Virgilio Mendoza va en caballo de hacienda para encabezar la fórmula del PRI y del PVEM rumbo al Senado de la República, y será el coordinador estatal de la campaña de José Antonio Meade rumbo a la Presidencia de la República. En el resto de la planilla para el Senado podría ser Ximena Puente, Rogelio Rueda o Kike Rojas, quienes se andan moviendo con sus contactos en la capital del país. Todo puede suceder. La política sigue siendo el arte de lo posible. Por la alianza PAN-MC-PRD encabeza la fórmula al Senado, Leoncio Morán y Gretel Culin o Fernando Antero, en tanto, para la Presidencia Municipal de Colima se puede perfilar Crispín Guerra, ahora que el grupo de Julia Jiménez tiene el poder del PAN en Colima no hay vuelta de hoja con el veredicto inapelable e inatacable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El mal estado de la infraestructura municipal, las banquetas malhechas en el Centro de la ciudad, los grandes baches en las vialidades de Colima mueven a la reflexión de que es importante que los partidos postulen a sus mejores cuadros en cada uno de los cargos de elección popular. Todos los partidos deben proponer a sus mejores candidatos para rescatar a la ciudad de Colima. De lo que se trata es que al poder lleguen los mejores, los mejores proyectos de gobierno, y no sea el gobierno de los peores. A todo, esto, considero que el PRI se está tardando en definir a sus candidatos. Hay varios nombres que suenan, desde Nicolás Contreras, Carlos Noriega o Federico Rangel. Veremos qué sucede en las próximas semanas que serán cruciales para construir el futuro, un mejor horizonte para los colimenses de hoy y del porvenir. Ha trascendido que Roberto Chapula tiene muchas ofertas de diversos institutos políticos para competir por un cargo de elección popular, siendo un cuadro destacado del priísmo. En este sentido, considero que aún es tiempo de construir acuerdos con este popular político para que no emigre, ya que su eventual salida le puede abrir un boquete al PRI. En el actual escenario, el horno no está para bollos y hay que cuidar todas las variables en un escenario de alta exigencia electoral.

EL CASO TECOMÁN. En Tecomán, me comentan que se perfila Eloísa Chavarrías para ser la candidata del PAN a la Alcaldía iguanera y se anda moviendo con fuerza y con grandes recursos de inversión, llevando cursos y eventos en pro de las familias tecomenses, ya que Lupillo le deja el campo libre a Eloísa. Por el PRI se perfila el diputado Santiago Chávez, aunque de última hora me dicen que la diputada Adriana Mesina, ahora que milita en el Verde luego de renunciar a las filas del PAN, aspira a ser la candidata a la Alcaldía tecomense en alianza del PVEM con el tricolor. Veremos qué sucede, pues hasta antes de esto, el perfil más viable parecía el presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización de los Recursos Públicos en el Congreso del Estado, Santiago Chávez.

