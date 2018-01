Identidad política y partidaria

Identidad, un término de conceptualizaciones distintas que deriva en un tema de amplísimas variaciones, desde la identidad personal, que es primaria o básica, referida a la percepción de cada individuo acerca de sí mismo, en cuanto la conciencia de Ser y Existir, ética, valorativa y emocional, configurada durante toda su vida e influida por la sociedad donde se desarrolla (1). Asunto cultural, que podría conducir a la historia de los choques de identidades. Acercarnos a la identidad política, obligaría considerar toda la serie de identidades, aceptando que la cultural engloba a todas, al sumar valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento individual y colectivo.

La identidad política tiene que ver con el Estado, pues la pertenencia y permanencia en el territorio nacional permite, a éstos, admitir como sujetos de derecho a las personas, por esto, se asume la nacionalidad como Identidad política, pero una se tiene por derecho y la segunda se construye. Identidad nacional y política son distintas, pues los Estados, unidades políticas de regímenes distintos, requieren de una adhesión que se pude llamar dogmática; un Estado no es una comunidad de hecho –facto– sino de Derecho –jure– y el modelo de nación es producto de una visión del mundo, basada en principios ideológicos.

Desvincular la identidad nacional y la política es un reto, por estar, la nacional, atada a la nostalgia y a los proyectos de legitimación y deslegitimación de las identidades del Otro y Otros, que nos vienen de siglos atrás; de ahí la importancia de la política de las ideas, abierta a la aceptación de identidades distintas y opuesta a lo excluyente. La identidad nacional, sujeta a emociones, sentimientos, motivaciones, preferencias, comportamientos sociales, proporciona una visión del mundo, que en cierta medida, es uniforme en un colectivo.

La identidad política implica valores y orientación de la persona, se vincula con su Visión del mundo, que puede decirse ideológica, en referencia al poder y sus formas en una sociedad (2); por ende, conlleva una lucha por imponerla. La ideología puede cambiar con el tiempo, de la juventud a la madurez podrá ser semejante, mas no igual, de ahí que la identidad política se transforme; ésta surge de una combinación de factores, cuyo reconocimiento los hace inconfundibles y exige un posicionamiento frente a los problemas políticos.

La identidad política demanda autodeterminación del individuo y autogobierno de la sociedad, por ende, conduce a la Identidad partidaria. Los estudios indican que empieza a forjarse desde la infancia, pues el individuo se politiza en la familia, donde se forja la identidad personal, por lo que las actitudes políticas son bastante estables a lo largo de la vida, sobre todo cuando los padres están altamente politizados y sus posiciones bien definidas, de modo que trasmiten sus ideas con mayor claridad; desde luego, la identidad política continua forjándose, con las amistades, en sociedad y en la universidad, desde la preparatoria, cuando el joven es influenciable y existe la posibilidad de modificar su visión del mundo, llevándolo a una identidad partidaria que, incluso, pueden influir en la de su familia.

Por ahora, es preciso dejar el tema en suspenso, pero antes, en referencia a la identidad partidaria, vale citar la tesis de Daniel Morán: Construyendo al enemigo… (en: Temas Americanistas, No. 39, diciembre 2017); ya que, en medio de las controversias ideológicas, se elaboran las “representaciones del otro, de los opositores políticos y los grupos en pugna” y se construyen las identidades partidistas, mediante la propaganda de las ideas de cada grupo y la deslegitimación del otro grupo –partido– político.

Sería incongruente un ciudadano, ciudadana sin identidad política, pero cabe preguntarse, en este momento, acerca de las identidades partidarias. Esto es más importante durante las coyunturas políticas, siempre complejas, como la que está ocurriendo este año, de luchas por el poder. Es necesario el ojo avizor y verificar la fuente que trasmite las ideas y la intensión con la que lo hace; pues, es fácil dejarse llevar en medio de la vorágine de la lucha política, pues el uso de conceptos y premisas es una práctica cotidiana de los actores políticos durante el proceso, legitimando y deslegitimando mutuamente. Los discursos son empleados en defensa de los intereses de cada grupo y en medio de la coyuntura política, la propaganda de guerra se desata.

1.- Tajifel, Grupos humanos y categorías sociales: Estudio de Psicología social. Herder. Barcelona.1984.

2.- Dawson, et al. Political socialization. Little Brown & Co. Boston. 1977.

mirtea@ucol.mx

Comentarios