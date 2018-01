Yulenny deja decisión de su futuro político al PAN

Infoecos/Villa de Álvarez

El tema electoral sigue vigente y los reflectores siguen apuntando a conocer el futuro de la alcaldesa de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León, que cuestionada sobre una posible reelección, dijo que ella está ocupada en este momento en su responsabilidad como presidenta municipal.

“La verdad es que todavía estoy al pendiente de algunas decisiones que tienen que ver con los festejos Charrotaurinos, tenemos obras, acciones, unas que cerrar, otras que entregar y otras que empezar y en esa dinámica vamos a seguir”.

Agregó que el Partido Acción Nacional “es su momento dirá cuáles son las acciones que vienen o no vienen para Yulenny, si será necesario estar participando en este proceso, por lo pronto los villalvarenses ya me dieron una responsabilidad y es la que vamos a estar respetando, en tanto que no haya otra disposición”, dijo.

Aseguró, Yulenny Cortés, estar preparada para cualquier escenario “no me quedaría solo para el caso de la reelección, sino para cualquier escenario, porque he estado en los federal, en lo local, insisto espero mejor los tiempos, que sea el partido quién defina que será de Yulenny Cortés, mientras tanto yo tengo una responsabilidad que asumir y estamos abocados a ello”.

Sobre las aspiraciones de otros militantes de Acción Nacional, para la alcaldía de Villa de Álvarez, como son los casos de Felipe Cruz y Riult Rivera, dijo Yulenny Cortés que en el Partido existe gente preparada “con la ideología y los zapatos bien puestos, gente de calle, gente que conoce las necesidades del pueblo y en ese sentido yo creo que el Partido Acción en general está preparado para enfrentar eso y otros retos más, no nada más en lo local, también viene lo federal y estoy segura que los villalvarenses daremos muy buenas cuentas a Colima, a nuestro país y en ese sentido el Partido Acción Nacional seguirá avante en este y en muchos procesos electorales, cualquier candidato será buen representante, digno de continuar con los trabajos emanados de este partido, nosotros estamos sentando las bases para que el partido siga en Villa de Álvarez y creo que eso es lo más importante”.

Finalmente, Yulenny Cortés dijo, que ella es gente de convicciones “nosotros estamos en Acción Nacional por eso, por los principios de su doctrina y en ese sentido yo no tengo ningún problema, si deciden que Yulenny descanse, adelante, yo creo que tenemos herramientas y elementos para tener trabajo, yo sigo en Acción Nacional”, concluyó.

