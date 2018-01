MicroOpinión

Como expertos y conocedores en la materia insisten, el tema de la seguridad es un tema de percepción, si no me creen, vean las cifras del incremento de turismo en el año 2017, el mejor de los últimos ocho años. Es decir, fue el año más violento del que tengamos memoria pero en el mismo lapso también detonaron varias área estratégicas del estado, como el turismo. La vida no es blanco o negro, hay matices.

