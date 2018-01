Reinician partidos de voleibol de la fase estatal

Este fin de semana continúa la actividad de la etapa estatal de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, en las modalidades de voleibol de sala y playa Fernando Mendoza Padilla, director del Instituto Colimense del Deporte (Incode).

Las actividades se realizarán en el Auditorio Porfirio Gutiérrez Romero y el Gimnasio Paralímpico partir de las 9:00 a las 16:00 horas, en donde participarán los municipios de Colima, Tecomán, Manzanillo y Villa de Álvarez.

Las categorías participantes son: 2000-2001, 2002-2003 y 2004-2005 en la rama femenil, así como en la rama varonil en las categorías 1999-2000, 2001-2002 y 2003-2004.

Los partidos programados en el auditorio Porfirio Gutiérrez Romero a las 9:00 horas, Manzanillo vs Villa de Álvarez en la categoría 2002-2003 en la rama femenil; 9:45 horas, Tecomán vs Colima en la categoría 2002-2003 femenil; 10:30 horas, Manzanillo vs Colima categoría 2004-2005 femenil.

A las 11:15 horas, Manzanillo vs Colima en la categoría 2002-2003 en femenil; a las 12:00 horas, Villa de Álvarez vs Tecomán en la categoría 2002-2003 en femenil; a las 13:30 horas, Manzanillo vs Colima en la categoría 1999-2000 en varonil.

Mientras que a las 14:15 horas, Manzanillo vs Villa de Álvarez en la categoría 2003-2004 en la rama varonil; a las 15:00 horas, Colima vs Villa de Álvarez 2001-2002 en varonil y a la 15:45 horas, Villa de Álvarez vs Manzanillo 1999-2000 en varonil.

En el Gimnasio Paralímpico: a las 9:45 horas, Manzanillo vs Colima, 2001-2002 en varonil; a las 10:30 horas, Colima vs Villa de Álvarez 1999-2000 varonil; a las 11:45 horas, Villa de Álvarez vs Colima 2003-2004 varonil.

Le seguirán a las 12:00 horas, Villa de Álvarez vs Manzanillo 2001-2002 en varonil; a las 13:30 horas, Manzanillo vs Villa de Álvarez 2000-2001 femenil; a las 14:15 horas, Manzanillo vs Tecomán 2002-2003 en femenil y a las 15:00 horas, Colima vs Villa de Álvarez 2002-2003 femenil.

Los juegos de voleibol de playa serán en la cancha 1 y 2 de la recién remodelada cancha de la Unidad Deportiva Morelos, a partir de las 9:00 horas.

