Sociedad Líquida: Tiempos electorales, tiempos de fake news

Sin duda, el inicio de las precampañas electorales podría resultar todo un fetiche para los amantes de la coprofilia. Disculpe usted, amable lector, el escatológico inicio de esta columna, pero no encuentro mejor calificativo para evaluar el nivel que ya se está dejando ver. En esta ocasión, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, fue víctima de dos ataques que valen la pena analizar.

El primero, una nota publicada por la periodista avecindada en Estados Unidos, Dolia Estévez, en el sitio web de siembargo.mx, donde, como resultado de una “investigación periodística” crítica la tesis doctoral del candidato priísta, quién se tituló como Doctor en Economía por la Universidad de Yale con el trabajo titulado The Economics of Sentencing Guidelines: Evidence on Federal Fraud Offenders (La economía de los lineamientos de sentencias: evidencia sobre delincuentes de fraude federal). Dicha crítica no fue sobre alguna evidencia de plagio, o que denotara una preferencia hacia alguna teoría económica contraria a como se ha conducido, no. La diatriba versó sobre “la exclusión de México y la falta de originalidad del tema seleccionado”; es decir, cualquier mexicano que haga una tesis de doctorado, debe realizar su delimitación espacial a México, de lo contrario no podría aspirar a dirigir su país. Desconozco la preparación académica de Estévez, pero supongo que debe ser mayor a la del comité universitario de Yale que aprobó dicha tesis.

En su indocta crítica, Estévez continúa, “su disertación es testimonio de falta de imaginación, dependencia en las ideas de otros y ausencia de compromiso con México” No quiero pensar que la tesis doctoral de un servidor sea rechazada por “falta de imaginación”.

Cuando se junta la ignorancia con la crítica dolosa y sin sentido, da como resultado este tipo de periodismo. Es posible criticar las propuestas (cuando Meade decida dar a conocer alguna, ya que a la fecha no lo ha hecho), el desempeño cuando fue funcionario o, inclusive, que represente a un partido con tantos gobernantes acusados de corrupción; pero criticar el tema de su tesis doctoral, eso sí es falta de imaginación.

Además, de las simplezas de las que está atiborrado el artículo, éste comienza con una falacia “El documento no es accesible en internet” Cabe decir que a un servidor le tomó dos minutos encontrarlo y descargarlo de ProQuest (base de datos de disertaciones), por lo que Estévez se hubiera ahorrado tiempo, si en lugar de hacer una petición a Yale para tener un ejemplar físico de la tesis, misma que debe regresar, hubiera utilizado su carente imaginación periodística para hacerse de una copia digital y analizarla con calma.

Además de la falta de respeto para quienes sí saben de trabajo académico a gran nivel, pasó a exhibirse a ella y los pseudocríticos de redes sociales, quienes in so facto compartieron el artículo. Como bien publicó en su cuenta el destacado economista Federico Rubli, sobre esta periodista “es muy poco profesional y denota que no tiene ni la más mínima idea de lo que significa estudiar un doctorado y hacer una tesis, lo grave es que mal informa y muchos incautos ignorantes podrían repetir estas estupideces”.

El segundo hecho derivado de un video editado, mismo donde aparece el precandidato del PRI y aparentemente dice “la calle es para el delincuente y la cárcel es para el ciudadano”. Varias personas en redes sociales, entre ellos políticos, periodistas y escritores, tales como Andrés Manuel López Obrador, Jenaro Villamil y Sabina Berman, creyeron y difundieron el video falso.

No fue hasta que los coordinadores de la precampaña de Meade, Aurelio Nuño y Eruviel Ávila, informaron en su cuenta de Twitter que el video era editado y publicaron el real, que se dieron cuenta de lo sucedido. Inclusive, el autor del video modificado, Héctor Torres, aclaró que el archivo era falso al publicar en Twitter: “Pero si a todas luces se ve que lo edité…. En fin….”. Una muestra más de lo que nos espera en esta temporada electoral, y eso que apenas estamos en pre campañas.

