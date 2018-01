Surgen saqueos en poblados de Venezuela 

Una seguidilla de saqueos se desató el jueves en el estado andino de Mérida, en el occidente de Venezuela, en el episodio más reciente de violencia que golpea al país que atraviesa una profunda crisis económica.

Un diputado opositor por el estado, Carlos Paparoni, dijo que cuatro personas murieron en medio de los saqueos, que también afectaron a un camión de comida y comercios en distintas localidades, y al menos otras 10 resultaron heridas.

No obstante, Paparoni no especificó las circunstancias de los supuestos sucesos. Reuters no pudo confirmar de manera independiente los fallecimientos y el Gobierno no respondió a una solicitud de información.

“Rechazamos y lamentamos la situación de saqueos a camiones y comercios, y robo de ganado en la Panamericana, estado Mérida en los últimos dos días. La crisis del hambre está golpeando muy duro”, escribió el diputado.

“Los resultados de estas acciones: 4 muertos, entre ellos un menor de edad, 10 heridos y varios detenidos”, agregó.

Testigos describieron cierres de carreteras, disturbios y el asalto a al menos dos hatos ganaderos, dónde decenas de vacas fueron sacrificadas por una muchedumbre, según reportes.

