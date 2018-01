Arturo Ramírez pide unidad entre panistas

Infoecos/Tecomán

Arturo Ramírez Alanís, consejero panista, exhortó a la dirigente del comité directivo estatal, Julia Jiménez, a promover la unidad del partido y dejar a un lado el pleito con los consejeros.

Ramírez Alanís admitió que ha faltado voluntad por parte de Julia Jiménez para conciliar con la otra parte, “porque si hay que reconocer hay otra parte dentro del comité, no hemos tenido una invitación que no haya sido sentido de consejeros, sino que sea en el sentido de compañeros panistas de parte de la dirigencia no ha habido una comunicación”.

El consejero panista dijo que a estas alturas, ya la dirigencia de Julia Jiménez debe estar preocupada de hacer los trabajos partidistas en cara al proceso 2018, “pero ellos hasta el momento se han dedicado únicamente a fortalecer el pleito entre dirigentes y consejeros.

Arturo Ramírez reiteró que ha sido notoria la falta de interés de la actual dirigencia panista de conciliar al interior del panismo colimense.

Comentarios