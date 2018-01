Athletic empató a un gol con Espanyol

El Athletic salió Dominando la posesión del balón con Mikel Rico multiplicándose por el campo, buscando las bandas y no dejando que el Espanyol apareciera. Imagino que esta es la famosa idea de juego de la que lleva Ziganda hablando desde principio de temporada y que no acababa de aparecer. No había ocasiones de peligro, pero el Athletic estaba cómodo sobre el campo.

Al despejar, intentó un regate que sobraba a Gerard Moreno que no le salió nada bien y el goleador espanyolista no perdonó. Su disparo raso sorprendió a Herrerín y los de Quique se pusieron por delante en el marcador. El Athletic, pese al gol, siguió con su guión de control del partido aunque con menos participación de Rico, que debía seguir pensando en su error, y consiguió empatar también en su primera llegada clara al área de Pau. Un centro medido de Saborit lo remató de forma impecable Williams a la escuadra haciendo justicia en el marcador hasta ese instante.

En la segunda mitad el Espanyol salió más entonado. Gerard Moreno volvió a aparecer en un remate franco desde dentro del área que detuvo bien Herreríndes quitándose del 1-0. En los últimos 20 minutos dos faltas peligrosas lanzadas por Víctor Sánchez y Laporte fueron lo más destacado antes de que Darder lanzara a las nubes un balón franco en la última jugada del partido. Lo dicho la vida sigue igual en los Espanyol-Athletic. Intento 21 la temporada próxima.

