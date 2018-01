Camino Real

Para el elector informado -muy exigente y demandante, que no se conforma con poco, como ya es la mayoría de ciudadanos de este país-, lo que andan haciendo algunos de los aspirantes a la Presidencia de la República, debe ser -como decía un comercial de hace algunos años-, penoso, dramático y molesto, pues el ver y oír los mensajes que lanzan a los cuatro vientos los que nos quieren gobernar, es incluso enojoso.

Los pobrecitos precandidatos están transitando de la más lamentable decepción al mayor de los ridículos en el afán de aparentar (la apariencia es naquería y la naquería es estupidez, por decirlo con palabras suavecitas, como es el caso de esas personas que compran pantalones hechos garras, harapientos, para hacerse pasar por proletarios que no tienen más que ponerse) lo que ni de lejos son.

López Obrador (Morena), el loco, según Yunes, se mete a una peluquería a “arreglarse” y allí se suelta hablando puras babosadas; y en otro episodio de sublime ridiculez, el viejecito que chochea le canta “Las Mañanitas” a su mujer con motivo de su cumpleaños, pero si usted no lo ha escuchado, no se preocupe, no se ha perdido de nada bueno, porque el tipo canta más feo que un raperomariguano.

El otro, Ricardo Anaya (Güero Angustias), lleva a su hijo al colegio con la inconfesable finalidad indirecta de decirnos que ya se trajo a su familia de Atlanta; además, golpea la batería de percusiones, le rasca a la jarana y habla inglés y francés (ya le dijeron que sí la haría como guía de turistas) y se anda haciendo pasar por gente decente igual que el Peje.

¿Qué insinúan, tratan de decir o pretenden con semejantes poses? ¿A alguien le interesa que el Peje se haga el pelo y que con ojos de borrego a medio morir le haga gárgaras a su mujer? ¿Qué de interesante resulta de que el Güero Angustias se haga pasar por el políglota hombre-orquesta que, además, lleva al chiquillo a la escuela? ¿Nos quieren convencer de que eso es suficiente para gobernar al país? ¿Nos dicen con ello que son gente ordinaria, como usted o como yo, que no tienen dobleces y que hacen cosas sencillas y se comportan como todos los pecadores mortales?

¡Claro que son como el común de la gente!, pero lo que la gobernanza del país necesita es de personas que, además de ser como todos los demás, tengan idea de lo que se debe hacer para resolver la problemática nacional, propuestas inteligentes y apropiadas, que no son precisamente amnistías para los criminales.

No. Con esos precandidatos no saldríamos de ningún apuro. Al contario.

MESÓN

Por cierto, ¿cómo irá la escuelita del PRI que iba a enseñarles a los interesados cuestiones básicas de la ciencia política y de administración pública para que no anduvieran haciendo tarugadas en el caso de ser postulados y electos?… ¿Ya estará lista como un cerillo la primera generación de graduados?… ¿Cuántos fueron acreditados y cuántos no?… ¡Que no nos vaya a salir Rogelio Rueda con que ninguno aprobó, porque vaya que ahora sí necesita postular gente que gane elecciones por su preparación!… LA RECIÉN remodelada avenida Madero luce como si nada hubiera pasado y no se le nota ninguna mejoría… Con otra: la mayoría de locales comerciales adolecen de pésimo gusto no solamente en su presentación visual, sino que, entre otros adefesios, tienen equipos de sonido con vulgar “música” de antro corriente… La Madero se veía mejor como estaba hace años cuando a nadie se le había ocurrido adoquinarla y arborizarla… En general, toda la zona centro, incluidos los portales y Palacio de Gobierno, está para llorar… Andando por allí no parece que estemos en la capital de un estado… ¿Igual de feas van a quedar las remodelaciones de la Calzada Galván y la glorieta del DIF?… ¿Y QUÉ le parece el azul pastel-panista que Insúa le puso al edificio de la Presidencia Municipal?… Si fuera su domicilio particular, ¡puras habas que lo pinta así!… Alguien debería decirle que no ande echando a perder lo que no es suyo… ¡Arrieros somos!

