Confía el regidor Martín Cazares que no haya este año recorte para el campo

Tras anunciar que ya se han abierto las ventanillas donde se podrán recibir documentos para los programas federales del campo, el regidor y líder limonero Martin Cazares Zarate mostró su confianza porque en este año no se tenga recorte al campo.

Lamentó que cada año se tenga más recorte en el presupuesto para los programas federales del campo “en este año aun no dicen de cuánto será el presupuesto, pero esperemos que no ya no lo recorten, lamentablemente se viene el tema de las elecciones y anteriormente cuando era año electoral aumentaba el presupuesto, pero ahora es todo lo contrario”.

Martin Cazares reiteró que ya están abiertas las convocatorias para los diferentes programas y en donde el ayuntamiento será la ventanilla de recepción de documentos, por ello invitó a los productores interesados en ser beneficiados con algún programa federal pueden acudir con documentos para que sean registrados dentro de los proyectos.

