Se debe reconstruir a las familias para combatir inseguridad: Francisco Mares

Infoecos/Tecomán

El regidor por el PRI en el Ayuntamiento de Tecomán, Francisco Mares Belmonte, consideró que se debe de apoyar y reconstruir a las familias del municipio como una parte fundamental del combate a la inseguridad que se vive no sólo en esta entidad, sino en todo el Estado.

Consideró la familia como la institución fundamental de todas las personas, que sin embargo “ha sido derrumbada lo que es su base (…). Ya no funcionan como antes. Las familias ya no son integradas, ya no están definidas, ya no tienen los mismos valores”.

Francisco Mares narró la situación que vivió un comerciante del centro de Tecomán, quien le dió empleo a cinco jóvenes que eran señalados de robar frecuentemente su negocio, aunque pese a esta oferta, los menores continuaron delinquiendo por falta de cuidado de su familia.

Esta situación de irresponsabilidad familiar, consideró, hace también que otros organismos, como los cuerpos de seguridad y policiales, sean vistos negativamente, “no son vistos con aquella imagen que los veíamos de respeto y todo”.

