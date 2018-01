En pocos minutos …

CHICHARITO SIGUE CON GRIPA

Luego de no tener actividad contra el Huddersfield Town en la fecha 23 de la Premier League, Chicharito vuelve a ser duda para ver minutos con el West Ham debido a que se presentó enfermo al entrenamiento, en el que preparan el juego de Vuelta de la FA Cup frente al Shrewsbury Town.

“Tuvimos algunos golpes como es de esperarse después del juego el fin de semana. Andy Carroll aún no está en forma. Chicharito vino esta mañana y fue enviado a casa porque se sentía mal, no sabemos si estará bien para el juego de Copa. Parecería ser gripe pero no lo sabemos a ciencia cierta. Veremos cómo está todo el mundo y veremos quien está disponible”, reveló Alan Irvine, asistente técnico de los Hammers para la página del club.

PREPARA LEÓN ESPECIAL BIENVENIDA A DONOVAN

León prepara una gran bienvenida para Landon Donovan y quiere que toda la afición reciba al delantero estadounidense. Por ello, anunció que la entrada a su estadio será totalmente gratuita.

A través de Twitter, el conjunto felino convocó a sus seguidores este lunes a las 19:00 horas para pintar de esmeralda la nueva casa del exatacante del LA Galaxy.

MARCO FABIÁN, LISTO PARA REGRESAR A LAS CANCHAS

Posterior a su cirugía y rehabilitación intensa, el mexicano Marco Fabián se prepara para el siguiente juego del Eintracht será el 20 de enero ante el VFL Wolfsburgo y, por ahora, el cuadro de las Águilas está ubicado en noveno sitio con 27 puntos a cuatro unidades del segundo lugar el Leipzig, aunque lejos del Bayern Múnich que marcha primero con 44 puntos.

“Intentaremos realizar los sueños que tenemos como equipo y continuar siendo exitosos. Jugamos una gran primera vuelta y tenemos que aprender de la segunda vuelta del año pasado para mantenernos arriba. Si eso tiene éxito, podemos soñar con competiciones europeas. Es un sueño que tengo con este equipo”, afirmó.

En el último mes, Fabián participó en la pretemporada realizó el equipo por España.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 3 DE LA LIGA DE ASCENSO

Comentarios