Perspectiva: Pesada la cuesta de enero 2018

Así se dio en llamar a los primeros días del mes de enero por los pagos de agua, predial, hologramas y todos los servicios que prestan las autoridades que suelen aumentar considerablemente, entrando en año. Y a eso se agrega la escalada de precios de los artículos de primera necesidad, que suben como la espuma, en el primer mes de cada año.

En esta ocasión, abona mucho a esta situación anómala, el hecho de que constantemente están aumentado los precios de gasolina, diesel, gas y electricidad, y eso pega mucho a la clase alta y baja, y a los más desprotegidos, que son millones, los deja en completo estado de indefensión. Esas familias son las que sufren, pero siguen votando por el PRI, sin esperanza de mejorar su calidad de vida.

Como consecuencia de lo anterior, viene el alza en transporte con resultados desastrosos, es decir, aumentan los fletes y el arrastre es más caro, y eso hace que los precios de los artículos de primera necesidad asciendan hasta las nubes y se vuelvan inalcanzables por los que menos tienen. La canasta básica se vuelve de lujo. Y los que lograban mantener a sus hijos más cómodos, se les pone difícil, más cuando el hogar se compone de dos o más hijos, junto con los padres.

Crisis e inflación galopante son el resultado de las malas políticas económicas gubernamentales que aplican los tecnócratas que están en el poder, que solo ven para su provecho personal y nunca por los cinturones de miseria que existen por todo lo largo y ancho del territorio nacional.

La brecha entre la clase política y el pueblo en general, cada día es más ancha. El salario mínimo de 88.36 contra los sueldos de los políticos: gobernadores, diputados locales, federales, senadores, presidentes municipales, la alta burocracia federal, los ministros de la corte que se llevaron más de 400 mil pesos de aguinaldo, y del tribunal electoral, son muy distantes de los que se chingan en jornadas extenuantes de trabajo, para ganarse el pan de todos los días. Una verdadera injusticia, y que eso solo se ve en nuestro querido México. Existe una desigualdad injusta, inclusive violatoria de derechos humanos. La cuesta de enero no es para ellos. Esta es para los jodidos, que son millones de mexicanos y mexicanas que se debaten entre el hambre y la hambruna.

En materia económica, el presidente Peña Nieto nos salió a deber. Y no creo que el resto del tiempo que le queda, alcance a cumplir la totalidad de sus compromisos. Simplemente no pudo revertir tanta pobreza en el país, pese a que fue un compromiso de campaña. Nos salió a deber, porque no terminó con la impunidad y la corrupción. La primera es claro que no se terminó. La segunda, la Auditoría Superior de la Federación probó el desvío de recursos en este sexenio que se va… ese es el sistema político que nos rige.

RETAZO

De varios asuntos, por todo lo anterior, la gente en edad de votar está obligada a analizar por quién hacerlo el 1 de julio, pues siempre andan pidiendo el voto regalando láminas de cartón, pozoles, birrias, cachuchas, despensas y mandiles para que voten por ellos, ahí es donde la ciudadanía debe cobrar factura y votar por quienes nos han engañado poco, ¿habrá alguno o alguna que valga la pena? El trabajo de un político debe sentir en el bolsillo de cada uno de los mexicanos. Cuando eso suceda, el político está cumpliendo con su pueblo. Lo demás es demagogia y promesas, de las cuales estamos hasta la madre… En Colima, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez ha puesto todo su empeño para que los colimenses vivan bien, y para que el nivel de vida mejore en bien de sus hijos. El mandatario estatal está trabajando para que la economía de las familias se supere. Lo malo del asunto es que las directrices vienen desde los tecnócratas del centro, pero eso ya no es culpa de Nacho… DE OTRO ASUNTO, ninguno de los tres precandidatos ha despegado como se esperaba. No entusiasman a la gente. O será que la población ya no se entusiasma con políticos porque todos son iguales, o porque están desilusionados de promesas incumplidas, o será que el hartazgo llegó a la cúspide… Los cambios en el gabinete presidencial son más de lo mismo. Los mismos funcionarios reciclados van de un puesto a otro y no se ven caras nuevas. Si se fijan, los priistas así son, los cartuchos quemados son reformados, como en el caso de Rubén Moreira, priista de triste memoria… Es todo por hoy.

