PRI abre periodo de registro de candidatos a alcaldes y diputados

Cierra el plazo el 24 de este mes

Antes del día 23 estará lista la coalición con el PVEM y Panal

Infoecos/Colima

El presidente del CDE del PRI, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, dio a conocer que desde el sábado pasado abrieron las convocatorias internas de este instituto político para el registro de aspirantes a las candidaturas de las alcaldías y diputaciones locales que se disputarán el próximo 1 de julio.

Acompañado de la secretaria general del CDE del PRI, Lizeth Rodríguez, el líder priista informó que las convocatorias mencionadas cerrarán el próximo 24 del presente mes.

Rueda Sánchez anunció que paralelamente el PRI viene trabajando para establecer alianzas electorales con los diversos partidos políticos afines, como el Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

Asentó que estas alianzas deberán concretarse antes del 23 de enero, pues es la fecha límite para ser registradas ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

Adelantó que las negociaciones con el PVEM se encuentran adelantadas, en tanto que Nueva Alianza se ha dialogado con el diputado federal y líder del Panal, Francisco Javier Pinto Torres, con quien se espera concluirá las pláticas en el curso de la presente semana.

Aclaró el dirigente priista que en las negociaciones con el PVEM y Nueva Alianza, el PRI no negociará ni sacrificará “ningún espacio que ya tenga ganado, sino que partirán de revisar la fortaleza de las opciones que se tengan en los municipios y en los distritos donde hayan ganado en la elección pasada.

“Lo vamos a revisar, es donde no hayamos ganado, cómo le hacemos para ganar y cómo sumamos fuerzas y en todo caso, cuando lleguemos a esos acuerdos, qué perfiles, qué propuestas tendrían mejores condiciones para ganar, queremos candidaturas competitivas, queremos que ganen, pero también vamos a revisar los perfiles de quienes pueden ganar”, añadió.

SEGURIDAD

Asimismo se refirió al tema de la seguridad en el estado, mencionando el líder priista que la estrategia de seguridad del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, está dando resultados, y sostuvo que los problemas que se tienen se deben a que los alcaldes, sobre todo los emanados del PAN, no están cumpliendo con su responsabilidad en el tema.

Rueda Sánchez sostuvo que si los dirigentes de los partidos políticos de oposición “que se han atrevido a hacer señalamientos públicos” criticando la situación de seguridad, “podrían hacer propuestas públicas”, dijo.

Indicó que existen alcaldes panistas que se desentienden del tema.

Dijo que el tema de la inseguridad no es privativo de Colima. “Me parece que Colima sigue siendo parte de México, y los problemas que tenemos en Colima son los que observamos en conjunto en el país. No me parece que esto nos satisfaga, que esto sea una explicación para decir que estamos igual que muchos, lo que estoy diciendo que este asunto no es sólo de Colima. Se debe hacer el trabajo”, dijo.

Afirmó que el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez está consciente de que existen retos “muy difíciles de atender y están haciendo lo que le toca y contratando más policías. Se han anunciado decisiones de reorientación presupuestal para contratar más policías, y pregunto, ¿cuál ayuntamiento panista ha decidido reorientar su gasto para contratar más policías?, así es que es un tema donde cada quién debe revisar lo que le toca, y cómo atiende este tema”, concluyó.

