“Como nuestra capacidad de pensar es infinita, nos fabricamos cárceles intelectuales”, afirma Alejandro Jodorowsky en su libro Ojo de Oro publicado por Grijalbo en 2012. Quizás sea la justificación por la cual personas dedicadas a las letras, asumen normas arcaicas de la RAE. Estas líneas señalan esa resistencia incomprensible a la lógica y por la defensa del lenguaje patriarcal, sexista, violento y de discriminación.

A veces como manifestación de comodidad quedan las cárceles de la norma para no buscar giros verbales y palabras incluyentes sin sexismo, que existen y amplían la comunicación donde no estén omitidas las mujeres, ni las acciones femeninas. Son aspectos inaceptables que lastiman la inteligencia. ¡Veamos!

En los documentos Aprendizaje clave Secretaría de Educación Pública, está la Propuesta curricular para la Educación Obligatoria 2016, donde se argumenta afrontar estos retos con un instrumento que da sentido, significado y coherencia al conjunto de la política educativa, a fin de lograr que la Reforma Educativa sea enriquecida mediante una discusión inteligente, razonada e innovadora sobre los “para qué”, los “qué” y los “cómo”, en el contexto del proyecto de sociedad que ese currículo aspira a construir.

Con sorpresa se lee una nota del editor ajena a la esencia del documento de la SEP, que dice textualmente:

“En los materiales dirigidos a las educadoras, las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emplea los términos: niño(s), adolescente(s), jóven(es), alumno(s), educando(s), aprendiz(ces), educadora(s), maestro(s), profesor(es), docente(s) y padres de familia aludiendo a ambos géneros, con la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una de las acciones encaminadas a consolidar la equidad de género”.

¿Nadie de esas personalidades de la pedagogía y la política vinculadas a la reforma de la educación, pudo percibir el alcance de esa nota, que niega la igualdad de género como se prevé en ley? Así quedó la justificación expresa, para usar supuestos genéricos masculinos que la invisibilizan e impiden el reconocimiento físico e intelectual para las nuevas generaciones.

Un libro novedoso y original como Ojo de Oro del escritor franco-chileno, Alejandro Jodorowsky, quien declaró expresarse en Twuitter bajo el lema ¡Re-evolución poética, la Conciencia al poder!, aclara que, al contrario de quienes utilizan este medio, entró al terreno de lo impersonal… Cualquier pensamiento tenía que ser condensado en una frase de 140 caracteres como máximo.

Y precisa que estos actos escuetos, semejan disparos psíquicos, adquiriendo un tinte surrealista. Pueden ofender o hacer reír, su objetivo es provocar, abrirse a lo inesperado, ahí donde un aire nuevo aporta semillas de felicidad.

El valor de la espiritualidad del autor quedó opacado y excluido con la nota del editor: “Cuando fue publicado, las palabras que podían ser femeninas como masculinas se fueron finalizando con el signo @. En este libro, para facilitar su lectura, se decidió seguir la costumbre de usar solo términos masculinos aunque los metaforismos, los psicoproverbios y las preguntas y respuestas se dirigen tanto a hombres como a mujeres.”

Las palabras no pueden significar algo diferente de lo que nombran, en ningún caso la palabra “hombre” representa a la mujer. Lo masculino no es generalidad. El editor del Ojo de Oro también quedó aprisionado en las cárceles patriarcales mientras el autor reclama: “Con cada paso que damos creamos un nuevo destino”, por eso, las palabras contribuyen al cambio hacia el nuevo destino, con las mujeres presentes, que no podrá ser evitado ni con declaraciones, supuestas impugnaciones y negaciones incomprensibles.

@Letra Clara

*Maestra en Ciencias de la Comunicación

