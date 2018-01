Gran oportunidad de las mujeres en proceso electoral: Janeth Paz

Infoecos/Villa de Álvarez

El proceso electoral del 2018 será una gran oportunidad para las mujeres, indicó Janeth Paz, funcionaria del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, que actualmente se desempeña como oficial del Registro Civil.

Al respecto considera muy importante la participación de las mujeres actualmente. “Definitivamente por ley estamos en el 50-50 de la paridad de género, por lo tanto será una gran participación en esta etapa electoral que se avecina, con una gran oportunidad de que las mujeres emprendamos varios proyectos”.

En el Instituto Villalvarense de la Mujer, “cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí, fue una gran tarea, el hecho de estar impulsando los derechos de las mujeres, pues la verdad ahí me di cuenta de que se necesita trabajar aún más en sus derechos, somos muy vulnerables. Los derechos están plasmados pero ocupamos que se apliquen correctamente en beneficio de la mujer”.

Agregó que tuvo la oportunidad de bajar recursos para las mujeres villalvarenses a través de la Comisión Nacional Indígena, “los cuales se ocuparon en las diferentes comunidades indígenas, tenemos un diagnóstico en Villa de Álvarez, pero también hemos estado al pendiente de mi municipio, que es Comala”.

En su actual cargo como oficial del Registro Civil villalvarense, Janeth Paz mencionó que se ha dado cuenta que se necesita apoyar bastante en los municipios a las mujeres, “existe un gran índice de madres solteras que vienen solas a registrar a sus hijos, ¿qué está pasando?, debemos saber para poder ayudarlas. Las mujeres son el pilar de la familia y necesitamos que tengan mayor apoyo”.

Al responder sobre sus aspiraciones en su natal Comala, dijo que no ha visto cambios, “nos prometieron que iba a haber un avance económico, turístico, un cambio radical, cuando no lo hemos visto actualmente. La cuestión de los servicios públicos es indispensable, es lo que un municipio tiene la obligación de dar, entonces si no han cumplido con eso, cómo van a cumplir con las demás expectativas”, recalcando que también no ha visto avances en el tema de infraestructura, porque son proyectos que ya se habían generado.

Finalmente, dijo que está a disposición de lo que su partido, Acción Nacional, le indique, “si me proponen alguna candidatura, yo con gusto la aceptaría”, concluyó.

