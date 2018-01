Los mexicanos, siempre agachones: Tota Carbajal

Antonio La Tota Carbajal etiquetó a los mexicanos de “agachones”, luego de la contratación del jugador estadounidense Landon Donovan, por parte del club León.

“Me molesta que lo haya contratado el León, pero como buenos mexicanos, siempre somos agachones, me molesta que se haya traído a esta persona. Lo siento por mis amigos, los señores directivos, los dueños del equipo, pero es lo que yo siento, nunca he sido hipócrita, tengo que decir lo que siento, me molesta que haya venido este jugador a engrosar las filas del León ¿Cómo es posible que se traiga un jugador que haya dejado de jugar año, año y medio? No lo entiendo”, expresó La Tota a ESPN.

“¿Mercadotecnia? Ojalá dé resultados a los directivos del León que son mis amigos”, agregó.

Antonio Tota Carbajal catalogó a los mexicanos de “agachones” por aplaudir a un jugador que viene del retiro.

A Carbajal, Donovan le cae mal por el tema de la rivalidad entre México y Estados Unidos.

“Fue una burla, yo siento orgullo de defender la puerta de México en tantos mundiales y sí me molesta que seamos tan agachones y que nos importe un pito lo que digan de México”, comentó.

“No me cae mal, me cae pésimo. Bienvenido todo aquel que venga a dejar escuela, viene ya acabado, caramba”.

