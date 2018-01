A media semana: AMLO, a la cabeza

La reciente encuesta de Celexis publicada este lunes por esta casa editora, confirma una vez más que Andrés Manuel López Obrador se encuentra en primerísimo lugar de las preferencias en estos momentos rumbo a la sucesión presidencial; nada sorpresivo, pues es la misma tónica desde que decidió participar por tercera ocasión, tampoco es raro, ya que lleva más de 12 años consecutivos en campaña, extraño sería que no fuera puntero.

Hoy muchos dicen que las condiciones son diferentes, esto es verdad a medias, los contras dicen que le afectará principalmente el no contar con el apoyo del mandamás de la nueva Ciudad de México, bastión pejista, por cierto, donde la anterior elección arrasó con cerca de tres millones de votos, incluso dobleteó a Peña Nieto, además de no tener las gubernaturas que están en manos del PRD, que antes era su aliado y esta vez su adversario, aunque no del todo, pues aquí mismo vemos, en Colima, cómo ciertas “figuras” perredistas como Arnoldo e Indira Vizcaíno se sumaron a su proyecto, lo mismo sucede en casi todas las entidades.

Lo anterior descrito coincido con muchos, es un factor importante que le afecta incalculablemente al propietario de Morena, empero, siento, lo que puede marcar diferencia entre ganar y perder es la falta de estructura territorial de su partido, del PT y no se diga del PES, ni los tres poseen tantito de lo que tiene el PRI, ese es el grave problema de López Obrador, la prueba está en que siempre tiene muy alta de intención del voto -2006 y 2012-, pero a la hora de acudir a las urnas no se refleja la diferencia y solamente queda, precisamente, en la intención, por eso ha perdido un par de veces, desgraciadamente para él y sus huestes, si no se aplican en la movilización van que vuelan por la tercera derrota al hilo, sería lastimoso que dejen pasar la oportunidad, pero es la realidad, los momios están a su favor, todo el antipriísmo se está yendo con el Peje, está capitalizando el descontento social contra las políticas públicas de Peña Nieto, sobre todo las financieras, esto le puede dar muchos sufragios al morenista, la cuestión es cómo llevarlos de las casas a las casillas. Es el gran dilema y reto.

OPORTUNISMO POLÍTICO

Fiel a su costumbre de llamar la atención mediática a falta de trabajo tangible a favor de su partido, no se diga beneficios para la población en general, la perredista Martha Zepeda del Toro tuvo la inteligente idea de manifestarse en contra de la ola de inseguridad que atraviesa Colima, simulando bolsas con personas descuartizadas –digna de la mejor escenografía de una película de narcos-, las cuales colocó afuera de Casa de Gobierno.

En el fondo de la protesta, tiene justificación la delegada especial del sol azteca, estamos atravesando una severa crisis en materia de seguridad que lamentablemente se incrementa cada día y no vemos el camino que regrese la otrora tranquilidad, esto nadie lo puede negar y menos ocultar, es indefendible, sin embargo, a pesar que está en todo su derecho que ampara la libertad de expresión, no se vale hacer leña del árbol caído, pero como les decía, siempre está agazapada como depredadora política en espera de un minuto de fama, eso se llama oportunismo político con miras al primer domingo de julio, y todavía amenazó en la conferencia de prensa con volver como el Terminator. A lo mejor nos da la sorpresa de colgar algunos muñecos en puentes. La comprendo, porque es la única manera en que la pelan los medios de comunicación, y saben qué, logró su objetivo, fue noticia lunes-martes, vaya, hasta increíblemente hubo periodistas de prestigio que la vitorearon.

PARA CERRAR

Dice un refrán popular que apenas sales de Guatemala para entrar a guatepeor, tal cual aplica en la delegación estatal del ISSSTE, cuando creían habían pasado por todas las malas prácticas durante la gestión de Memo Villa, mismas que a gritos pedían acabaran tras su salida, resulta que no, la situación está de la fregada o peor desde la llegada de Humberto Cabrales, quien se ha dejado -igual que Villa Godínez- mangonear por un puñado de trabajadores que no quieren soltar las prebendas al interior de la delegación, pues con tráfico de influencias continúan devengando un sueldo sin presentarse a laborar, esto, claro, con la complacencia y anuencia de Cabrales Aguilar, quien nada más no ve ni oye a la verdadera clase trabajadora… Continuará.

