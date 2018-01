Yo no hubiera impugnado el acuerdo del IEE: Zepeda

Infoecos/Colima

“Por el simple hecho de ser mujer y por beneficio personal, yo no hubiera presentado la impugnación”, así se expresó la delegada del PRD en Colima, Martha Zepeda, al opinar sobre la impugnación de su partido al acuerdo del Instituto Electoral del Estado que indica que la lista de candidaturas a diputaciones plurinominales deberá encabezarse por una mujer.

La delegada perredista no coincide con el presidente de este partido, Jorge Luis Reyes Silva, sobre la impugnación para evitar que mujeres encabecen las primeras posiciones en la lista de diputaciones plurinominales.

Mencionó que de manera personal, el presidente del PRD llevó a cabo la impugnación y sostuvo que personalmente ella no lo hubiera hecho, sin embargo dijo que no pasa gran cosa que se impugne, ya que implica que dará más certeza respecto a una acción sobre hasta dónde es legal que se interfiera en la vida política de los partidos.

“Porque al final de cuentas quien tiene la facultad para determinar el orden de las listas plurinominales son los partidos políticos, así como la facultad de exponer con qué género se estarían presentando”, apuntó.

Por ello, explicó que una autoridad superior jurisdiccional debe determinar si esta medida es procedente o todo lo contrario.

La delegada perredista insistió que personalmente ella no lo hubiera presentado por el simple hecho de ser mujer y por beneficio personal.

A pregunta expresa sobre si es violencia política contra la mujer, mencionó que es seguir poniendo en tela de juicio la necesidad de que se incorporen más mujeres en espacio para la toma de decisiones en los diferentes poderes del estado.

Cuestionada sobre si el presidente del partido no lo consensó con el Consejo del PRD, Zepeda del Toro aclaró que no lo hizo y no platicó con él sobre ese tema, ya que a lo que han dado prioridad es la situación del Frente en Colima.

“No sé con qué fundamento pero como presidente está en su facultad de decidir a través de su investidura interponer estos recursos”, acotó.

Finalmente, hizo saber que la construcción del frente democrático no ha sido sencillo en Colima porque siguen las negociaciones, no obstante explicó que harán todo lo necesario para que se pueda concretar como a nivel nacional.

