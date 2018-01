Falla planta de tratamiento por desechos de industriales de coco

INFOECOS/Armería

El alcalde Ernesto Márquez Guerrero afirmó que la planta de tratamiento de agua de Armería no podría trabajar al 100% si los industriales continúan echando sus desechos al drenaje, confirmó el presidente municipal de Armería Ernesto Márquez Guerrero.

Informó que la planta ya estaba estabilizada, pero comienza a fallar por esta situación, por ello se pronunció por una amplia campaña de concientización con los empresarios productores de coco para que pongan trampas de grasa en sus peladeros.

Márquez Guerrero se refirió especialmente de los de coco, quienes no colocan trampas para que no se vaya tanta materia y residuos hacia el drenaje “eso nos ocasiona problemas porque la planta está construida como una planta de residuos de aguas negras pero desecho urbano, no industriales”.

En ese sentido dijo “que quede entendido a todos los amigos que tienen peladores o manejan los derivados del coco, que es una planta de tratamiento urbana para tratar las aguas grises bajo la norma que nos dicta la Conagua más no es una planta con giro industrial”.

Explicó que la misma norma no permite sobrepasar los límites “les pedimos que colaboren con el departamento de agua potable en poner trampas de grasas y también para que no se vaya tanta materia prima al drenaje es lo que ocupamos para poderla controlar el 100% sin tanta grasa y materia de coco”.

A manera de ejemplo, reveló que al tratar las aguas se han encontrado pedazos de estopa, pedazos de fibras y muchas cosas que desde los peladeros se pueden retener para que no se vayan al drenaje, “es eso lo que provoca que no opere al 100% la planta, ya se hizo un estudio con fotografías y videos donde los peladeros no tienen las adecuaciones para retener las grasas y la materia prima, algunos tienen nada más un ladrillo, lo liberan y va directamente al tubo del drenaje”.

El alcalde anunció que por parte de la comuna se estará convocando a una reunión con los dueños de peladeros de coco para explicar qué tipo de trampas y coladeras ocupan para que puedan apoyar, “sabemos que los peladeros son fuente de empleo, pero también ocupamos que nos apoyen para que cumplan con la norma y poder tener esa planta al 100% estabilizada y esa agua se vaya a los riegos bajo la norma que nos dicta la Comisión Nacional del Agua”.

Comentarios