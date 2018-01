Othoniel Arce, abandona al Necaxa

Cansado de la falta de minutos en el Necaxa pero ilusionado con cumplir el sueño europeo, Othoniel Arce comenzó ya una aventura en el Lamia FC del futbol de Grecia.

Instalado en ese país y luego de que este miércoles pasó las pruebas físicas, el mexiquense reconoció que pidió salir del Necaxa, pues no veía mucho futuro ahí.

“Me hicieron la invitación, que si yo tenía el interés de venir para acá, con gusto analicé la propuesta y quise vivir esta experiencia, esperando que me vaya bien. También fue por la falta de minutos que tenía en Necaxa, estaba jugando poco, no tuve la oportunidad de poder jugar y afortunadamente se me presenta esta chance y estoy muy contento”.

Arce vivió lo típico del delantero mexicano: pocas oportunidades porque en su posición predominan los foráneos. Tomó la decisión tras sumar solo 60 minutos en un torneo y comenzar el Clausura 2018 en la banca.

“En México cuesta bastante trabajo que le den oportunidad al jugador mexicano, entonces estando dentro de nuestro propio país a veces se nos cierran un poco las puertas y llega el extranjero y tiene mucho más facilidades”, mencionó.

Fue una semana antes de iniciar este torneo cuando fue contactado por el club griego. Todavía esperó el primer partido contra Veracruz y al no jugar, se decidió por emigrar. El ex delantero de Rayados, Pachuca, León y San Luis firmó un contrato por seis meses y agradeció la apertura tanto del Necaxa como del Monterrey, dueño de su carta, para comenzar la aventura en un país del que todavía conoce poco.

Al estar en buen estado físico, Arce espera debutar el domingo en la Liga de Grecia ante el Asteras Trípoli, o el miércoles en la Copa.

