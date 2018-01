Análisis Político: Cambios de delegados federales

En la mayoría de los estados del país ya empezaron los cambios de los delegados federales en este 2018. El control político de las delegaciones se centró en la Secretaría de Gobernación con Miguel Ángel Osorio Chong, quien aspiraba a la candidatura presidencial del PRI, y era obvio que mantenía acuerdos para no moverlos, pero a partir de su renuncia para contender por una senaduría, estos cargos del Gobierno federal en las entidades empezaron ahora a moverse a sugerencia de los gobernadores priístas y por los miembros del equipo del aspirante presidencial del PRI.

En Colima también existió la inmovilidad, por tal motivo el gobernador del estado, Nacho Peralta, o mejor dicho, la sociedad colimense ha tenido que aguantar por muchos años a varios delegados y funcionarios federales avalados por la anterior administración estatal encabezada por Mario Anguiano, quienes fueron arropados por el ahora exsecretario de Gobernación, pero debemos advertir, también, el problema no es que hayan sido amigos o miembros del gabinete de Mario Anguiano o Silverio Cavazos, la crítica es que varios de ellos ya cumplieron con su ciclo en esas comisiones por los años que tienen en esos cargos y es lógico que hay vicios, y si algunos son buenos, simplemente que se les brinden otros espacios.

También hay delegados federales que vienen de otros estados del país por recomendación, que no cumplen tampoco con su responsabilidad, por lo regular argumentan salir de Colima a reuniones centrales, cuando la verdad es que van a sus estados de origen a tratar asuntos particulares o familiares, además de que no tienen el mismo compromiso social que los propios colimenses o si sus familias vivieran en la entidad.

Por último, se advierte también que varios delegados federales no tienen ningún compromiso político con el PRI rumbo al 2018, que por cierto está muy complicado, pues muchos dirigentes municipales y estatales del tricolor se han quejado amargamente de que no son recibidos personalmente por estos delegados federales, y los mandan a tratar sus asuntos con su secretaria particular sin respuestas satisfactorias.

El escenario de las delegaciones federales amerita hacer un serio análisis al respecto para los cambios rumbo al 2018 y para bien de Colima, fuera de grillas y con el profesionalismo que se requiere, pero cierto es que tanto el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, PGR y varias delegaciones más, requieren de mayor eficiencia de sus titulares, lo que favorecerá al trabajo del Gobierno estatal y al desarrollo de Colima.

