Baúles: Educación

Elecciones vienen y vendrán; candidatas y candidatos de los más diversos membretes ganarán y perderán; gobernantes de toda ideología asumirán el mando de instituciones nacionales, estatales y municipales. Pero si el cambio, en esencia, no pasa por la educación de la gente, seguiremos condenados a los mismos lamentos.

¿Cuál es el cambio, en esencia, en Educación?

Que usted respete a sus semejantes.

Que lo que no es de usted, debe respetarlo.

Que si hay un espacio para discapacitados, ese espacio a usted no le pertenece y debe respetarlo.

Que si usted sube a un microbús, debe procurar que los asientos disponibles sean, en primer lugar, para adultos mayores y mujeres embarazadas.

Que si usted se encuentra un dinero, antes de recogerlo debe asegurarse que su propietario no esté presente, y si lo está, decirle “se le cayó este dinero”, y dárselo.

Que si a usted le gusta escuchar música, escúchela sin la urgencia de torturar a sus vecinos; la música es para usted, no para los otros.

Que si usted tiene que hacer un trámite, respete el derecho de quienes llegaron primero; tome su turno y haga fila, ¡respete!

Que si usted circula en su vehículo, respete a los demás automovilistas y evite ser gandalla, no rebase por donde no debe, no busque convencerse que usted es un chingón, no presione con el claxon, y si no trae prisa, entonces circule por carriles de baja velocidad y permita que quienes traen prisa tomen los carriles de alta velocidad.

Que usted trabaje honradamente y se gane el dinero con su esfuerzo, evitando andar a la caza del dinero de otros; ¡respete! Deje de andar viendo de qué manera jode a sus semejantes.

Que si usted tiene dignidad, mande a la fregada a quienes le ofrecen dinero a cambio de su credencial de elector o de su voto por equis o ye candidata o candidato. A eso se le llama trampa. No venda su dignidad por tres o seis años de gobiernos corruptos.

Que si usted tiene la posibilidad de ayudar, en lo que esté a su alcance, ayude y no se la piensa para tender la mano a quien lo necesite. Ser solidaria y solidario es la expresión más noble entre los seres humanos.

Que si usted piensa de una manera, exponga sus ideas pero no busque convencer ni avasallar las ideas de sus semejantes. Todas y todos tenemos un pensamiento diverso. ¡Respete! ¡Sea tolerante! ¡No ofenda a quien no coincide con usted!

Que si usted ve un animalito en la calle, sufriendo, sobre todo un gatito o un perrito, procure ayudarle, recogiéndolo y llevándolo a una veterinaria o a un albergue, e invitando a sus amistades y familiares a sacarlo adelante.

Que si usted no está conforme con las autoridades que tiene, entonces haga valer su poder ciudadano y exíjales que cumplan con lo que prometieron; y dese la oportunidad de cambiar de opinión y no volver a confiar en esas autoridades.

Que si usted cometió una infracción, asúmala y déjese de andar ofreciendo mordidas para salir del paso. Acepte el folio y dispóngase a pagar su falta. ¡Déjese de pretextos!

La educación, como se aprecia, pasa por la forma de ser, diariamente, de los seres humanos que habitamos una comunidad. La educación no se constriñe a la adquisición de conocimientos en las aulas. La educación es una forma de vida que nos conduce al amor a la vida en todas sus manifestaciones, todos los días. La educación es la visión que tenemos de la vida, aplicada en nuestra conducta diaria.

Podrán venir e irse todos los procesos electorales que usted mande y guste; pero si no hay ciudadanos educados, el infierno de la inseguridad, los lamentos y el valemadrismo seguirán eternamente con nosotras y nosotros.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

EL 95 % DE LOS DELITOS DEBEN SER ATENDIDOS POR LOS GOBERNADORES. De acuerdo con el marco legal que rige a mexicanos y colimenses, el 95 % de los delitos que se cometen diariamente deben ser resueltos por los gobernadores, incluido el de las ejecuciones, porque son delitos del fuero común. Nacho Peralta debe dejar de justificarse y lavarse las manos.

DOS MESES SIN JORGE RUBIO. Parece que fue ayer que nuestro amigo Jorge Rubio se nos adelantó en el camino. A mi buena amiga Edith Chapula de la Mora, le envío un abrazo desde este espacio. Un gran ser humano, sensible, de buen trato y sencillez, Jorge Rubio. Siempre le recordaremos.

