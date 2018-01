Francisco venció a Las Torres y  a Lo de Villa

Infoecos/Colima

Pollos de San Francisco cerró la campaña regular venciendo a Las Torres por default, y a Lo de Villa por 25-16 y 25-13, para llegar a 28 puntos y quedar en el segundo lugar de la Liga Estatal de Voleibol, al finalizar la jornada 18 en la cancha de la Unidad Deportiva en Lo de Villa.

Piscila, encabezado por Óscar Cárdenas, y los rematadores Rosendo Cardona y a Ismael, vencieron Cobras 25-17 y 25-11, y a Lo de Villa 25-17 y 25-22, para sumar con 22 puntos, extraoficialmente es sexto. lugar, por debajo de los mismos Cobras. Arbitraje de Iván Trujillo y Jorge Trujillo.

A reserva de que la directiva lo confirme o ratifique, las posiciones quedan de esta manera, Jamaica 28, San Francisco 28, Indeco 24 (más 10), Las Torres 24 (más 8), Cobras 22 (más 8), Piscila 22 (más 6), Black Jack 18, Lo de Villa 10, Rebeldes 8 y Buhos 6. En cuartos de final jugarían Jamaica vs Lo de Villa, San Francisco vs Black Jack, Indeco vs Piscila y Las Torres vs Cobras.

