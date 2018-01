Se anotaron 80 goles en la fecha nueve del balompié 2008

Infoecos/Colima

De 80 goles constó la fecha nueve del torneo de liga 2017/18 en la categoría Cuarta Infantil, donde juegan los nacidos en 2008 y después, de la Liga de Futbol Instruccional.

La consecuencia de ello fue por lo siguiente:

CHIVAS CENTENARIO 7: Adrián Gaytán 3, Diego García 2, Diego Alcántar 1 y Carlos de la Madrid 1-REFUGIO INFONAVIT 0. Sancionó Juan Pablo Pérez de León.

UNIVERSIDAD DE COLIMA 4: Edwin Díaz 1, Andrés Ramírez 1, Alejandro Rivera 1 y Roberto Saqui 1-SAN JERÓNIMO 1: Julián Sánchez 1. Sancionó Diego Orlando Pedraza.

LINCES VILANOVA 1: Christian Álvarez 1-ATLAS FRAY PEDRO 2: Gael Ávalos 1 y David Alexandro 1. Sancionó Christian Preciado Langarica.

ATLAS COLIMA 5: Luis de la Cruz 3, Carlos Barragán 1 y Kevin Hernández 1-UdeG COFRADÍA 2: Noé Mejía 2. Sancionó Miguel A. Deniz C.

DEPORTIVO CAPA 2: Víctor Cernas 1 y José Francisco 1-DELFINES ANÁHUAC 8: Santiago Becerra 3, Eduardo Magaña 2, Óscar Gallego 1, Damián Jiménez 1 y Esteban Alcaraz 1. Sancionó Carlos Márquez Balverde.

DEPORTIVO TINAJAS 0-COMALA PUEBLO MÁGICO 5: Pablo Lozano 2, Alan González 1, Iván Verduzco 1 y Jesús Torres 1. Sancionó Julio César Moreno Jiménez.

VILLA DE ÁLVAREZ 13: Guillermo Gómez 3, Pablo Reta 2, Javier Conteras 2, Axel Martínez 2, Donovan Cobián 1, Óscar Gallego 1, Robín Sánchez 1 y autogol de Álvaro Rico 1-PACHUCA VILLA DE ÁLVAREZ 0. Sancionó Julio César Moreno Jiménez.

ATLÉTICO INFONAVIT 19: Armando Carrasco 6, Hassan Aguilar 4, David Ramos 3, Andrés Osorio 3, Bryan Rosales 2 y Daniel Ceja 1-BUENAVISTA 0. Sancionó Miguel A. Deniz C.

LA VILLA 4: Alexander C. 2 y Reyes C. 2-ACADEMIA ATLAS 1: no se reporta anotador. Sancionó Felipe de Jesús Espinoza Morgan.

MONARCAS COLIMA 0-PACHUCA TUZOS 6: Rodrigo Ávila 2, José Sánchez 2, Emmanuel Castro 1 y autogol de Yael Rocha 1. Sancionó Juan José Orozco Rodríguez.

CHIGUILINES-LA ESTANCIA, por jugarse.

