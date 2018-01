Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

CANDIDATURAS Y REACOMODOS. En un escenario en el cual hay una rebelión en la granja del blanquiazul buscando impedir los acuerdos nacionales para que Leoncio Morán vaya como candidato al Senado por la alianza PAN-PRD-MC y de que Martha Zepeda sea la candidata a la diputación federal por el primer distrito. La rebelión en la granja panista contra el abanderado presidencial Ricardo Anaya, la encabezan Jorge Luis Preciado, Fernando Antero, con el apoyo suplementario del Güero Luis Ladino y Héctor Insúa, como parte de sus desacuerdos y saldos de la derrota que les propinó Julia Jiménez.

Se advierte que el grupo de Jorge Luis sangra por la herida abierta y se opone con todo a la candidatura al Senado de Leoncio Morán, no solamente porque les sea antipático, sino porque está en juego la definición del futuro, está en juego la candidatura para gobernador por parte del PAN en el 2021, un partido que, a juzgar por los resultados electorales del 2015, es la verdadera alternativa electoral y de poder al PRI, sin necesidad del PRD y del MC. Con lo que no contaban ni Preciado ni los seguidores de su proyecto, es que por ser talibanes, es decir, cerrados y reacios a la política y los acuerdos para construir la gobernabilidad, les iban a quitar el control de la mayoría panista en el Congreso del Estado, por la salida de Nicolás Contreras, Luis Ayala y Javier Ceballos, más inteligentes y que, por ende, no compartían el credo hostil y prehistórico de los talibanes que se opusieron, en su momento, a la gubernatura interina de Ramón Pérez Díaz, sin importar transgredir la norma constitucional. Tuvo que venir a corregir el entuerto el propio Ricardo Anaya, para hacer entrar en razón a los talibanes azules comandados por Preciado. Por si las dudas, el Ejército y la Policía Federal ya estaban preparados para hacer cumplir la norma constitucional, lo cual, por fortuna no fue necesario, pero sí es un dato de la cerrazón de este grupo del blanquiazul.

PERSISTE LA SANGRÍA. Por esa cerrazón, perdieron el control del CDE del PAN con el triunfo de Julia Jiménez, y la salida de las filas del PAN de la diputada tecomense Adriana Mesina, quien se pasó al Verde, así como el ingreso al PVEM también de la alcaldesa porteña Gabriela Benavides, cansada de las agresiones y el hostigamiento de los talibanes. La operación política de Virgilio Mendoza ha sido decisiva para poner los últimos clavos de la tumba de este grupo reacio a los acuerdos políticos, la concordia y la gobernabilidad, en aras del maximalismo del todo o nada y la cerrazón como conducta política, tan proclive al nefasto pasado del anguianismo. Así las cosas, se percibe una lucha fratricida en el seno del PAN, sin importar transgredir los acuerdos nacionales, dictados por su abanderado presidencial Ricardo Anaya. Veremos de qué cuero salen más correas y el costo electoral que habrán de pagar en las urnas, pues la sociedad es el supremo juez que premia o castiga con el voto, premia o castiga con el veredicto inapelable de las urnas, pues la división y la fragmentación son fuentes de derrota electoral, jamás de victoria. Al tiempo.

DEFINICIONES EN EL PRI. En un horizonte de última hora, permeado por el chantaje de las huestes del Panal que se niegan a ir en alianza con el PRI, salvo un acuerdo postrero, todo parece indicar que Virgilio Mendoza será el candidato al Senado de la República por la alianza del tricolor y el Partido Verde, con la posibilidad de que sea acompañado en la fórmula por Ximena Puente de la Mora, la comisionada del Inai, quien está muy palanca con el centro de mando de las decisiones políticas en el seno del PRI. Para la diputación federal se perfila con fuerza el comalteco Agustín Morales, quien aparte de sus buenos resultados para detonar la productividad del agro colimense, cuenta con una excelente relación con el gobernador. En el remoto escenario de que no fuese Virgilio al Senado –lo cual sería un grave error, desde mi punto de vista– se perfilaría Gaby Benavides en la primera fórmula al Senado, llevando como compañeros de fórmula a Rogelio Rueda o Fernando Moreno. Por diferentes razones, me informan que Kike Rojas y José Manuel Romero no tienen ninguna posibilidad. Para la diputación federal por el segundo distrito, puede ir Francisco Zepeda, en el escenario de que Rogelio Rueda no sea postulado al Senado en la segunda posición, se comenta que iría como candidato a la diputación federal plurinominal. Así masca la iguana hasta el momento en que usted pasa sus ojos por estas líneas.

