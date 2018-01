A Media Semana: Mirando al primer domingo de julio

Mal, pésimamente se está viendo Leoncio Morán Sánchez en su afán de justificar su adhesión con otrora odiados rivales, por más que publique videos en redes sociales y convoque a conferencias de prensa, el daño a su figura está hecho, no lo digo yo, sus mismos excompañeros panistas son quienes lo juzgan, al grado de que rayan en las ofensas personales y familiares. Sin duda es el precio de su actuar convenenciero al juntarse con los que apenas hace unas semanas consideraba sus enemigos y que hasta retaba a golpes, léase el caso de Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien, ahora, con el control del Consejo Estatal del PAN, le está haciendo pasar las de Caín a Locho para tumbarle la primera posición en el Senado. Bien lo hemos dicho: podrán signar alianzas alegres en las cúpulas nacionales, pero aterrizarlas localmente es otro boleto muy aparte. Mal termina lo que mal empieza, el sentir del electorado es que LMS se vendió, pamplinas que busca la alternancia en Colima, podrá decir misa pero se pintó de cuerpo entero por convenenciero…

Corre el rumor en los corrillos políticos que la fórmula para el Senado de la alianza PRI-PVEM la encabezará por el lado Verde –que tiene ese privilegiado lugar–, la nueva joya del virgilismo, Gabriela Benavides Cobos, mientras en la segunda, que le corresponde al priísmo, inicialmente se manejaban dos personajes: Enrique Rojas Orozco y José Manuel Romero Coello, en ese orden de posibilidades, empero, en los últimos días ha sonado fuerte el nombre de Fernando Moreno Peña, hipótesis nada descabellada, primero, porque cuenta con un envidiable capital político, sustentado al ser considerado el mejor gobernador de era moderna de Colima, pero además, los otros dos mencionados, se les considera de su cuadra política, por lo que de ser nombrado el exmandatario, ambos dos, se disciplinarían y trabajarían sin chistar entorno de esta candidatura sin duda de lujo…

Este lunes pasado miré un sondeo que realizó el portal de noticias Ipuntocom, en el cual pedían opinión a los colimenses sobre la manifestación que hiciera Martha Zepeda en las afueras de Casa de Gobierno; la respuesta principal fue que no estaban de acuerdo en la acción de la perredista, pero la que debiera harto preocuparle, es la contundencia con que la inmensa mayoría dijo que no sabían ni quién fregados era Martha Zepeda; preocupante para la virtual abanderada del PAN-PRD-MC a la diputación federal por el primer distrito y más para los partidos que la pretenden postular. Ahí está la consecuencia de andar de borlotera buscando reflectores en los medios, en lugar de realizar trabajo partidista que se transforme en beneficio para la ciudadanía…

Priístas de Manzanillo pidieron, exigieron al CDE, que el candidato a la Alcaldía sea propio, de su establo pues, propuesta que no es descabellada, pero no está por demás pongan los pies en la tierra, el priísmo en el puerto está borrado del mapa electoral desde hace 20 años, recientemente en la pasada elección de 2015, les pusieron una soberana paliza llevando como abanderado al ahora dirigente municipal, Pico Zepeda, están en todo su derecho de proponer al regidor Fernando Morán Rodríguez, pero la realidad, los números duros, fríos, los pueden llevar hasta un tercer lugar el próximo 1 de julio. Qué necesidad tienen de exponerse al ridículo…

Prepárese amigo lector, llegó la época donde brotarán aquellos comentaristas políticos que se creen Madame Sassú, Walter Mercado, Mhoni Vidente o quimeras; saldrán con el cuento que hace meses dijeron que tal o cual iba para candidato, que no equivocaron sus pronósticos, los mismos que tratarán de vender espejitos –pues es su modu$ vivendi– a aquellos desesperados que quieren aparecer en las boletas y después ganar la elección. Cuídese de ellos, lo bueno es que en Colima todos los conocemos y sabemos de qué pie cojean…

No cabe duda que se está desmoronando el sistema partidista en México, incluyendo nuestro bello Colima, queda demostrado que ningún partido puede ganar elecciones por sí solo, las coaliciones son lo de hoy, pero lamentablemente están marcadas por conveniencias grupales más que para la ciudadanía.

Siguen bastos en el ISSSTE-Colima, ahora trabajadores denuncian continuismo de las mismas malas prácticas de Memo Villa Godínez, refieren que optimistamente pensaron que con la salida del galeno y la llegada del nuevo encargado del despacho, Humberto Cabrales Aguilar, cambiarían para mejor las cosas; ¡pero oh decepción!, dicen que salió “pior”, pues se la pasa vacacionando en Manzanillo, pero no como lo hacía en casa particular su antecesor, para nada, el campechano escoge los mejores hoteles. Mientras, las clínicas y oficinas, hay que se las arreglen.

