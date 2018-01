Vuelve el arrepentido

Reza el refrán que “por la boca muere el pez”, y así es como Leoncio Morán Sánchez se ha encargado de cavar su tumba política, luego de que en el 2014 renunciara al Partido Acción Nacional (PAN), no sin antes despotricar y verborrear toda su ira en contra de aquellos que lo habían hecho presidente municipal de la capital, diputado federal y candidato a gobernador, simplemente porque no le cumplirían su capricho de ser nuevamente el candidato a gobernador, por lo que decidió refugiarse en el Partido Movimiento Ciudadano (MC), en donde encontró su minita de oro para hacer y deshacer a su antojo y como no lo pudo hacer en Acción Nacional.

Sin embargo, tras su doble derrota en la elección ordinaria del 2015 y en la extraordinaria del 2016, Leoncio Morán, como candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano, figuró más como un vulgar esquirol del PRI, que como una verdadera opción política para la alternación, y de paso le dio la razón al PAN, al confirmar con la votación que obtuvo en ambos procesos que era un político en decadencia que solo buscaba satisfacer su ego y sus ambiciones personales, tal y como lo hace ahora, con la precandidatura al Senado en Colima, de la alianza federal entre el PAN,PRD y MC, en la que al saber que era para MC, se apoderó de ella, sin tomar en cuenta a ninguna otra ciudadano o militante de su partido, contradiciendo así su propio discursos, pero sobre todo mostró que su moral, su honestidad, principios y lealtad tienen precio, y valen, lo que vale una candidatura al Senado.

Quizá el señor Leoncio pensaba que la gente olvidaría los escándalos y vituperios que ha protagonizado en contra del PAN y sus representantes populares, incluso contra la propia alianza, de la que se autoproclamó precandidato al Senado, pero no fue así, la población se lo recordó el pasado jueves luego de que apareciera sonriente como si nada hubiera pasado en la visita que realizará Ricardo Anaya Cortés a Colima, como parte de su precampaña presidencial, en la que le bastó a Moran postear una foto en Facebook para que en redes sociales rápidamente lo hicieran pedazos al reclamarle su doble moral, su traición, su cinismo, y cuestionaran sus principios, calidad moral y honradez, pero sobre todo lo decepcionante que ha sido ver su hambre por el poder.

Sin duda, Leoncio Morán, no solo ha perdido la brújula, sino la razón, en su obsesión de ser gobernador o un político reconocido como Jorge Luis Preciado Rodríguez o Fernando Moreno Peña, quizá esa la razón por la que odia tanto al primero y respeta tanto al segundo que no se atreve a tocarlo; lo cierto es que sus frustraciones y rencores lo han convertido en un político en decadencia que pretende seguir viviendo de sus viejas glorias, los poco más de 33 mil votos que sacó en el pasado proceso electoral, incluidos los 13 mil que obtuvo en la capital, no son suficientes para poner condiciones, ya que difícilmente los volverá a sacar; por lo que debería darse por bien pagado con la candidatura al Senado y no andar queriendo ponerse exigente con el PAN y el PRD para ir en alianza a nivel local, porque de ir solo MC, difícilmente le alcanzará su votación para incrustar un par de regidores en algunos ayuntamientos, ya que no solo no tiene candidatos competitivos, sino los que podría reciclar de otros partidos se los están ganando.

Lo cierto es que a Leoncio Morán, tras cerca de 15 años de vivir de la política, le ha llegado el momento de retirarse, debe entender que sus obsesiones y ambiciones personales han sido su propio verdugo, que no fueron los panistas ni Jorge Luis Preciado los responsables de su desgracia, sino él mismo es el que se ha encargado de cavar su tumba política.

miguelinosan@yahoo.com.mx

Comentarios